Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in innledet fredag toppmøtet i grensebyen mellom de to landene.

Den sørkoreanske presidenten kunngjorde fredag at det er oppnådd en historisk enighet mellom de to landene.

Lederne har signert en erklæring der de forplikter seg til å sørge for full atomnedrustning på Koreahalvøya.

– Nå skrives historien på nytt, skrev Nord-Koreas leder i gjesteboken i Fredshuset ifølge Reuters.

– Det tok lang tid for de to koreanske landene å møtes. Vi er brødre og én nasjon. Sør- og Nord-Korea er samme folk, samme blod, de kan ikke holdes adskilt, sa Kim Jong-un i sin tale.

Verden over omtales nå den historiske avtalen mellom Sør og Nord, og avtalen som skal sikre en formell avslutning av Koreakrigen, der det har vært våpenhvile siden 1953. Denne har aldri blitt etterfulgt av en avtale om varig fred, og spenningen har vært høy mellom landene en rekke ganger.

– Den gode kjemien lover godt

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI sier til TV 2 at det som særpreger dette toppmøtet er varmen mellom de to topplederne.

– Den gode kjemien lover godt for fortsettelsen. Så har de tydeligvis ikke begynt med atomvåpen-spørsmålet, men forholdet seg imellom, sier Lodgaard til TV 2.

Han peker på at landene nå er enige om å treffe tiltak som kan gjøre slutt på grensetrefninger og skyteepisoder som har oppstått flere ganger tidligere. Samtidig poengterer Lodgaard at avtalen er gode nyheter for befolkningene i Nord og Sør.

– De vil fortsette samtalene i måneden som kommer i militæret. De legger også opp til nærmere kontakt mellom de to landene, folk til folk.

– Familier vil kunne gjenforenes, og det ganske raskt. Dette kontrollerer koreanerne selv.

– Vil ha fredsavtale innen årets slutt

Han sier det kan være at de to lederne snakket om atomvåpenprogrammet, men at de vil formidle dette til USA og Kina før det offentliggjøres.

– De vil jobbe med Kina og USA for å få fremgang i fredsavtalen. De vil ha en fredsavtale på bordet innen årets slutt, mener Lodgaard.

En reduksjon av konvensjonelle militære styrker etter hvert som spenningen avtar, og tilliten bygges.

– Det vil være viktig for Nord-Korea fordi de har enormt store kostnader som går til store militære styrker.

Tillit og tilgang er avgjørende

Ifølge seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, vil det ta flere år før verden eventuelt kan få tilfredsstillende verifisering av at Nord Korea faktisk har kvittet seg med alle kjernefysiske våpen.

– Nord-Korea må destruere våpnene, og de kjernefysiske materialene må settes under internasjonal kontroll. Det samme gjelder det ubrukte materiale.

Både tillit og tilgang vil være avgjørende for om denne prosessen lykkes. Nord-Korea har kun ved to tidligere anledninger gått med på verifisert produksjonsstans i de kjente anleggene sine, ifølge Kippe.

– Dette hadde effekt en stund, til omstendigheter gjorde at Nord-Korea startet opp igjen med produksjon av spesielt plutonium.

Må gi tilgang til hemmelige, ukjente anlegg

– Internasjonale inspektører må få tilgang til alle anlegg, også skjulte anlegg man ikke er klar over. Det vil bli krevende å få denne tilgangen, og det vil ta lang tid å overbevise verden om at det ikke finnes flere anlegg. Å gi denne tilgangen sitter også langt inne hos Nord-Korea.

Ifølge Kippe er det å stanse anleggene er gjort på kort tid. Her det snakk om uker, men tilfredsstillende verifikasjon for verdenssamfunnet vil derimot ta mange år.

– Til gjengjeld er ganske rett fram å verifisere stans i atomprøvesprengninger og flytester av langtrekkende missiler, påpeker Kippe.

