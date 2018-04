Den svenske supergruppen spiller inn ny musikk etter 35 år, bekrefter ABBAs manager ifølge Expressen.

Görel Hanser skriver i en pressemelding at det er snakk om to nye sanger som spilles inn.

– Det var som om tiden hadde stått stille. Akkurat som før i tiden, sier manageren Hanser ifølge Aftonbladet.

Det er allerede lagt planer for TV-fremføringer av den ene låten, «I still have faith in you», på amerikanske NBC og britiske BBC, skriver avisen.

Abba, som besto av Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad, herjet hitlistene fra 1972 til 1982. De er beskrevet som et av verdens mest innflytelsesrike band, og solgte i løpet av karrieren over 400 millioner plater.

– Etter 34 år kjente vi alle fire at det ville vært gøy å møtes igjen i studioet. Og det gjorde vi, sier de fire bandmedlemmene i pressemeldingen.

De fire ABBA-medlemmene var samlet i 2008 for første gang på 22 år i forbindelse med premieren for filmversjonen av den populære musikalen Mamma Mia. I 2016 var de fire samlet til en sjelden sceneopptreden i Stockholm, i anledning Björn Ulvaeus og Benny Anderssons feiring av 50 år sammen som artister. Samme år sto de også på scenen etter premieren av «Mamma Mia! The party».​