– Mange som kjøper hund tenker kun på utseende og ikke lidelsen mange av dem er født med, sier veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, som kaller det for «usunn avl».

Ifølge henne har det vært en enorm økning i popularitet blant slike raser, som for eksempel mops og fransk bulldog.

– Disse har blitt populære fordi de ligner litt på oss i utseende. I tillegg har de et herlig gemytt.

Moseng forteller at disse rasene, med flere, har store fysiske utfordringer. De er blitt ekstremavlet til et utseende med kort snute, som gjør at rasen har store pusteproblemer.

UNORMAL OG NORMAL SNUTE: Bildet til venstre viser en Mops med "sammentrykt" snute, mens bildet til høyre viser en normal snute. Foto: Torill Moseng

– Det er trist at mange av disse hundene ikke kan spasere en tur på en vanlig, norsk sommerdag, fordi de ikke får puste, kan besvime og i verste fall død.

For å beskrive ubehaget for hunden, sammenligner Moseng hvordan det ville vært for mennesker å puste gjennom et sugerør.

– Øynene «popper» ut

En annen rase som er blitt ekstremavlet er engelsk bulldog. For 50-60 år siden hadde de normal nese og skalle, mens nå har de stort underbitt, stor skalle og nesten ingen snute, forteller Moseng.

AVLET TIL LIDELSE: Bildet til venstre viser hvordan Engelsk bulldog en gang så ut, mens bildet til høyre viser hvordan den har blitt avlet fram i dag. Foto: Torill Moseng

I tillegg til pusteproblemer, forteller veterinæren at flere av rasene har store utfordringer med øynene.

– De har vanskeligheter med å lukke øyelokkene normalt fordi øynene ikke har plass i hodeskallen. Det er ikke uvanlig at de rett og slett «popper ut» av skallen.

– Disse hundene blir aldri normale og vil aldri få en normal funksjon slik som hunder med en mer funksjonell anatomi.

Moseng sier at hunder med disse anatomiske vanskelighetene har ubehag hver eneste dag.

«Ditt og mitt sitt ansvar»

Moseng forteller at det ikke er tillatt å avle på dyr som har dårlig funksjon. Hun mener ansvaret ligger hos dem som har avlet disse rasene i en så ekstrem retning, men også de som fortsetter å avle dem.

– Men det er også forbrukeren, du og jeg som skal kjøpe hund, som må ta et etisk hundevalg og skaffe informasjon.

Videre påpeker veterinæren at det kan gi store økonomiske bekymringer for eieren, fordi forsikringsselskaper er klar over problematikken med rasen, og dekker få behandlinger.

– Vi veterinærer er ifølge loven pliktig til å behandle når vi ser slike symptomer på dyrene.