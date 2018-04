To kvinner i 20-årene fra Trøndelag sitter fengslet for tiende dagen i Dubai, melder NRK.

Familien opplyser til kanalen at de ikke vet hvorfor de to kvinnene er fengslet. Ifølge NRK skal kvinnene ha blitt pågrepet sammen med en liten gruppe mennesker av andre nasjonaliteter.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter fengslingen til TV 2.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere er fengslet i De forente arabiske emirater, og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Saken oppdateres.