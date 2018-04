Vi har stadig fått drypp om Porsches aller første elbil: Mission E. Konseptbilen er vist flere ganger på ulike bilutstillinger, og en god del informasjon har blitt sluppet.

Men nå begynner det virkelig å nærme seg at produksjonsmodellen er klar. Bekreftelsen på det, er at det nå åpnes for å ta reservasjon av bilen for det norske markedet.

Faktisk er Mission E en historisk modell. Aldri før har vi i Norge vært først i verden med å kunne legge inn reservasjon på en Porsche. Selv i moderlandet Tyskland, må kundene finne seg i å komme bak i køen ...

20.000 kroner

Reservasjonsløsningen er utviklet av Porsche Norge, og den er kun tilgjengelig i det norske markedet.

Den store interessen for elbiler i her hjemme har ført til nærmest et folkekrav om å få formalisere kjøpsintensjon gjennom en forskuddsbetaling, opplyser Porsche i en pressemelding.

Selv om bilen ikke er på markedet før i 2019 er det altså nå mulig å gjøre en reservasjon – mot et forskudd på 20.000 kroner.

Sikrer plass i køen

På lik linje med tilsvarende løsninger for andre produsenter, er beløpet refunderbart om man ikke skulle ønske å gjennomføre handel. Men reservasjonen sikrer altså interessenter leveranseprioritet.

– Vi har jobbet lenge med å få på plass en reservasjonsløsning, og er glade for at våre kolleger i Stuttgart er med og støtter løsningen. Elbilsalget og den enorme elbilinteressen i Norge vekker oppsikt internasjonalt. Den er med på å sette oss på kartet i bilverden på en helt annen måte enn tidligere, uttaler Morten Scheel, administrerende direktør i Porsche Norge.

2.500 på liste

Allerede før lansering hadde norske Porsche-forhandlere nærmere 2.500 interessenter på listen som ønsket å gjøre en reservasjon.

Nå åpnes det for muligheten for å komme et skritt nærmere å bli eier av Porsches første elektriske bil.

– Ledelsen i Porsche er godt informert om den store interessen for Mission E i det norske markedet. Vi er trygge på å få produksjonskapasitet som reflekterer den store interessen, forklarer den norske Porsche-sjefen.

Kjøreegenskaper på høyt nivå

Og det er ikke småtterier vi har i vente her. Her er det to motorer, en på hver aksling. Sammen skal de yte mer enn 600 hestekrefter. Det er nærliggende å vente at 4x4 som konseptbilen er utstyrt med, blir med over til produksjonsklar bil.

0-100 km/t skal gå på rundt 3,5 sekunder. 0-200 km/t på under 12 sekunder.

Porsche har rike tradisjoner å ta vare på. For dem blir det derfor svært viktig at de leverer kjøreegenskaper på høyt nivå – også når de lager elbil.

– Konkurransedyktig pris

Mission E ble vist første gang under Frankfurtmessen i 2015.

"Konseptet er en fullblods Porsche på den måten at den vil være den mest sportslige og mest teknologisk avanserte bilen i sitt segment, og kommer til å kunne akselerere og bremse gjentatte ganger uten at prestanda blir svekket", heter det i en pressemelding fra Porsche Norge.

Priser på nye den kommende elbilen er ennå ikke klare, men Porsche Mission E vil være konkurransedyktig priset, loves det.

Akkurat den formuleringen sier ikke så mye. Men signalene så langt har vært at vi kan vente oss en pris på drøyt 1 million kroner.

Det er forresten ikke første gang Porsche sysler med elbil. Allerede tilbake i 1898 (!) var Ferdinand Porsche involvert i utviklingen av det som i 1900 ble til Lohner-Porsche, som blant annet hadde en elmotor i hvert hjulnav foran.

