En større internasjonal aksjon har avdekket at tunfisk fra norske forhandlere har vært sminket med matsminke for å se rødere ut.

Mattilsynet skriver i en pressemelding fredag at de har deltatt i en aksjon med Europol. Det var i forbindelse med denne aksjonen at det ble gjort funn av sminket tunfisk i Norge.

– Det kundene tror er fersk tunfisk av høy kvalitet, kan dermed vise seg å være et produkt av dårlig kvalitet. I tillegg kan den inneholde høyt nivå av histamin som kan gi kraftige allergiske reaksjoner, sier Lise Rokkones, seksjonssjef i Mattilsynet i pressemeldingen.

Sminket rødere

I aksjonen ble det innhentet 31 prøver av fersk og frossen tunfisk fra grensekontrollstasjon, grossister, butikker og restauranter over hele landet.

To av tunfiskprøvene hadde en mistenkelig rødfarge, og tester viste at de hadde høye verdier av karbonmonoksid. Det var også mistanke om dette i ytterligere fire prøver.

Det er karbonmonoksid som brukes for å gi tunfisken en friskere rødfarge, slik at den ser ferskere ut enn det den er.

Karbonmonoksid er ikke helseskadelig, men er likevel ulovlig å bruke som tilsetningsstoff i mat ettersom det kamuflerer dårlig kvalitet og kan inneholde høye nivåer av histamin.

Følger opp

Mattilsynet har informert de aktuelle virksomhetene og importører av tunfisk, og skriver i pressemeldingen at de vil sørge for at forholdene blir fulgt opp.

Det er fattet vedtak om omsetningsforbud og tilbaketrekking av varer.

– Siden karbonmonoksid er tilsatt fisken før den kommer til Norge, er det først og fremst importørene som blir fulgt opp. Importørene er ansvarlige for å sikre at varene de tar inn i landen er lovlige å omsette, sier Rokkones.

Norge deltok med 10 andre europeiske land i aksjonen, med navn Opson VII, koordinert av Europol.