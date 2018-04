I 2008 tok 31 år gamle Erick Davila seg inn på en barnebursdag med Hannah Montana-tema, med et halvautomatisk våpen med lasersikte.

31-åringen løsnet flere skudd mot gruppen av selskapsgjester, og drepte 48 år gamle Annette Stevenson og hennes fem år gamle barnebarn, Queshawn Stevenson.

Davila, som var medlem av den beryktede gjengen «the Bloods», trodde at et medlem fra den rivaliserende gjengen «the Crips» var tilstede i selskapet.​

Tre andre barn og en kvinne ble skadet i skytingen, skriver Daily News.

Niende henrettelse i år

Onsdag ble Davila henrettet med en giftinjeksjon i Texas. Det er den niende henrettelsen i USA, og den femte i Texas, så langt i år.

Henrettelsen er nummer 550 i Texas siden USAs høyesterett gjeninnførte dødsstraff i 1976. Texas er den staten i USA som har gjennomført flest dødsstraffer siden den gang.

I februar ble 47 år gamle Eric Scott Branch henrettet, dømt for å ha voldtatt og drept en student i Florida i 1993. Samme dag skulle ytterligere to henrettelser finne sted, men én av dem ble utsatt og den andre ble omgjort til fengselsstraff.

Har tilstått

Davila har tilstått at han begikk drapene i 2008. Han har uttalt at han ønsket å drepe faren til avdøde Queshawn Stevenson, som han hevdet var et medlem av «the Crips». Faren til 5-åringen ble ikke skadet i angrepet.

– Jeg har kanskje tapt kampen, men jeg er fortsatt en soldat. Jeg elsker dere fortsatt, sa han før han fikk injeksjonen.

Davilas advokat har tidligere bedt om å få utsatt henrettelsen. Han hevder aktoratet i rettssaken har holdt beviser, som viser at Davila var ruset da han begikk drapene, skjult.