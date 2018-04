En hinkende Sadio Mané ble torsdag observert på sykehus i Liverpool.

Mané fikk en smell mot Roma, og nå tyder mye på at angriperen står over lørdagens kamp mot Stoke.

– Han var på sykehuset for å besøke en venn, innledet en spøkefull manager Jürgen Klopp på dagens pressekonferanse.

– Selvfølgelig er det noe, men det er ikke alvorlig. Han har en mulighet for å spille i morgen, fortsatte han.

Skaden til Alex Oxlade-Chamberlain er langt verre. Klopp er lei seg på Chamberlains vegne.

– Jeg har ikke ord. Jeg kan ikke tro at dette skulle skje med en så vidunderlig spiller, som i tillegg har sett så positiv ut. Det er synd, og det er urettferdig. Men slik er livet i blant. Hvis man får en sitron, lag sitronsaft. Vi kommer til å vente på ham slik en god kone gjør mens mannen er i fengsel, sier Klopp.

Liverpool trenger tre poeng mot Stoke for å holde Tottenham og Chelsea på en armlengdes avstand i kampen om topp fire-plasseringene. Klopp har ingen planer om å hvile nøkkelspillere i oppgjøret.

– Jeg kommer til å ta ut et lag med tanke på å vinne kampen. Det vil ikke dreie seg om å hvile spillere. Vi spiller tirsdag-lørdag-onsdag, så vi kan stille med samme lag dersom alle er tilgjengelige. Vi kan ikke spille med tre eller fire unggutter samtidig. Ben Woodburn var virkelig syk for noen uker siden, og det vil ta litt tid. De andre spillerne er yngre. De vil være i troppen, men vi kan ikke hvile tre eller fire spillere hvis de er friske nok til å spille. Hva ville folk i andre klubber sagt? Det handler om fair play, sier han.

– Chelsea kan vinne sine resterende kamper. Vi må sørge for at det ikke er nok for dem. Vi er desperate etter poengene, akkurat slik Stoke er, fortsetter tyskeren.

Klopp tok seg også tid til å svare på spørsmål om Steven Gerrard, som er aktuell som manager i Glasgow Rangers.

– Jeg kan se for meg at klubber er interesserte i Steven. Han har stor erfaring som spiller. Jeg ville også tenkt på ham hvis jeg hadde vært klubbeier. Hvis han tror han er klar, er han klar. Jeg støtter ham så lenge han ikke blir manager i Everton eller Manchester United.