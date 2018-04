Andrés Iniesta (33) forlater Barcelona etter sesongen.

Med tårer i øynene bekreftet han det selv på en pressekonferanse fredag.

– Det er en veldig vanskelig dag for meg. Dette blir min siste sesong i Barcelona, sier Iniesta.

Han har selv tatt beslutningen om at det nå skal ta slutt.

– Jeg vet hva det kreves for å spille her år etter år. Jeg vet hva det betyr å være kaptein for denne klubben. Om jeg skal være ærlig med meg selv og klubben, så forstår jeg at mitt kapittel er over, sier Iniesta.

Fortsetter karrièren

Lagkameratene var blant de fremmøtte da Iniesta meddelte nyheten, og det var tårer i mang en øyekrok da den levende Barcelona-legenden snakket.

– Jeg vil takke alle mine lagkamerater og mennesker som har vært med meg hver eneste dag, de har gjort meg bedre. Jeg vil takke La Masia som gjorde meg til den jeg er i dag, sier 33-åringen.

Iniesta bekrefter at han kommer til å fortsette karrièren i en annen liga enn den spanske, men avslørte ikke hvilken klubb det dreier seg om.

Tittelgrossist

Midtbaneeleganten har vært Barcelona-spiller i 22 år. På den tiden har han vunnet åtte La Liga-titler (den niende kan sikres i helgen), fire Mesterliga-trofeer og seks Copa del Rey-titler.

I tillegg har han vært på vinne to fotball-EM og ett VM med Spania.

I verdensmesterskapet i Sør-Afrika var det Andrés Iniesta som sikret Spania landets første og hittil eneste VM-tittel med sitt seiersmål i ekstraomgangene.

Det har lenge versert rykter om fotballfremtiden til midtbanespilleren, som i oktober 2017 skrev under på en livstidskontrakt med Barcelona.

– Jeg har allerede bestemt meg for hva jeg skal gjøre. Jeg har alltid fått kjærlighet fra våre fans - i over 20 år. Jeg er evig takknemlig for det. Støtten fra dem har vært helt nødvendig for at vi skulle klare å vinne. Når jeg må komme med en beslutning kommer klubben til å få vite det først, og så vil alle andre få vite det, sier Iniestia i midten av april, ifølge Aftonbladet.