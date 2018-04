påHelge Bråthen (42) fra Vikersund er godt over middels interessert i biler – og da særlig BMW. Han jobber også i Bilia Hønefoss – der han er tekniker på BMW.

Interessen for det tyske bilmerket gjør at han gjerne legger en tur til favorittmerkets egen hjemby, München, minst èn gang i året.

Som ivrig hobbyfotograf, har han alltid med seg kamera på tur. Og denne gangen fikk han virkelig uttelling på turen. En rekke av BMWs framtidige modeller dukket opp foran den norske "carparazzien".

– Jeg holdt faktisk på å bli påkjørt i det ene krysset, da jeg ble litt overivrig, humrer Bråthen.

En av de viktigste trendene på bilmarkedet akkurat nå ​

Grombil

Ikke så rart at det kokte litt i bilentusiastblodet, for en av bilene han fikk se er merkets nye grombil: 8-serie.

Dette er en bil som vil komme på markedet i løpet av året. 8-serie er et navn med tradisjoner i BMW-sortimentet. Men det har liggetbrakk i noen tiår.

Nå skal det for alvor blåses nytt liv i betegnelsen. Og det skjer med både en coupe, en cabriolet og en firedørs coupe.



BMW har allerede sluppet en del informasjon: Blant annet får den en helt nyutviklet V8-motor på 520 hk/720 Nm, avansert firehjulsdrift, en aktiv differensialbrems på bakakselen, adaptivt M chassis med krengestabilisatorer og aktiv styring



En M8-modell kommer også! Sistnevnte ble vist som konseptbil under bilmessen i Genève tidligere i år.



Slik blir BMWs gigantiske luksus-SUV ​

Stygt blikk

Helge fikk flere bilder av det nye gliset, som naturligvis var godt kamuflert med folie, slik at ikke designdetaljene skulle avsløres.

Her i Garching lages de aller heftigste bilene til BMW.

– Faktisk var det to like biler som kjørte sammen. Så jeg fikk tatt bra bilder av dem på nært hold. De virket imidlertid ikke veldig glad for å bli tatt bilder av – og sendte meg et stygt blikk, forteller BMW-entusiasten.

På gunn av mye trafikkstøy, fikk han dessverre ikke hørt så mye av lyden på den nye toppmodellen.

I garasjekjelleren i Trondheim fant Ole en helt spesiell bil

M-avdelingen

I tillegg til flaket 8-serie, dukket det blant annet opp en coupeaktig SUV og det som trolig er neste generasjon av 3-serie GT.

Turen innebar også et besøk til Garching. Her ligger det helligste av det hellige: Hovedkvarteret til BMWs M-avdeling. Det er her man utvikler de aller råeste og mest sporty bilene med BMW-logo.

– Her dukket det også opp flere biler. Blant annet noe som ligner på nye Z4, forteller Vikersundingen på tur.

Ikke elektriske

Alle bilene hadde eksosrør, så det var neppe snakk om noen helelektriske modeller. Men BMW har i alle fall planen klare også på det området.

I 2025 vil konsernet tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 vil være helelektriske. BMW har allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 til i9, så vel som BMW iX1 til iX9. Her er det med andre ord mye på gang!

Da Tom tok bilder, ble luksus-SUVen dekket til