Frp-nestor Carl I. Hagen mener Sylvi Listhaug kan klare det han aldri gjorde: Bli statsminister i Norge.

Denne uken annonserte den tidligere Frp-lederen at han gir seg i norsk politikk.

– Jeg blir 75 år neste år, og jeg må ha noen år hvor jeg tar det litt med ro, slapper av og koser meg. Jeg tror min kone fortjener noen år hvor vi kan kose oss i Spania før jeg blir dement, sier han med et smil.

Forrige gang Hagen annonsert at han skulle gi seg, sa han etter en stund at han savnet seg seg – og kom tilbake til politikken.

– Det kan jo hende jeg kommer til å savne meg selv nå også. Det er helt sikker på at jeg kommer til å gjøre. Men jeg kommer til å legge ut noen synspunkter på Facebook og sende inn innlegg til avisene med noen spissformuleringer som gjør at et eller annet kamera dukker opp også, sier han.

Carl I. Hagen er gjest i TV 2-programmet «Snakk med Linn Wiik» denne uken, og forteller blant annet om hvem som burde bli Fremskrittspartiets neste leder.

– Sylvi kan bli statsminister

Hagen er sikker på at nylig avgått statsråd Sylvi Listhaug har en strålende karrière foran seg i Fremskrittspartiet:

– Sylvi er en fantastisk jente og jeg har bare gode ting å si om henne. Hun er etter mitt syn den ledende kandidat den dagen Siv selv velger å trekke seg

Og han mener også Listhaug kan nå enda lenger.

– Hun er vært statsråd i to departementer og gjort det veldig bra. Og hun har høy oppslutning i det norske folk og i Fremskrittspartiet. Hun har vist at hun kan styre og da kan hun også være statsministerkandidat.

Selv har han en klar analyse på hvorfor han selv aldri fikk partiet inn i regjering.

– Da jeg tok over hadde vi bare 0,7 prosent i oppslutning. For å få oppmerksomhet måtte jeg gjøre forskjellige ting, være spissformulert og være pågående. Jeg ble omdiskutert og de andre sa veldig mye negativ om meg. Og da var det veldig vanskelig å fremstille meg som en brun rasist den ene dagen og snakke om å gå i regjering med meg den andre dagen. Det ble umulig for de andre å samarbeide med meg for de hadde malt fanden på veggen, sier han.

– Må ha vært pære full

I samme program kommenterer Hagen saken om Navarsete-meldingen. Han sier han aldri kunne sendt en sånn melding til noen.

– Nei, nei, nei. Noe så tåpelig! En eller annen der må ha vært pære full, for å si det rett ut, sier han.

Selv hadde han en strategi for å unngå å havne i uheldige situasjoner.

– Jeg er så glad for at jeg aldri satte meg selv i en fristende situasjon med noen unge damer. For jeg hadde alltid Eli med når det var overnatting.

– Hadde dere en regel på det?

– Ja. Hun var veldig sjalu og hvis jeg skulle dra et sted og være der fra lørdag til søndag, det hadde ikke gått bra. Og da fikk jeg ikke den situasjonen hvor jeg sent på kvelden etter noen glass vin hadde noen muligheter, og kanskje ikke vet hva jeg ville gjort. Så jeg er veldig glad for at jeg alltid hadde med Eli. Det er noen av det mest fornuftige vi har gjort, sier han.