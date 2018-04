Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in innledet fredag toppmøtet i grensebyen mellom de to landene.

Den sørkoreanske presidenten kunngjorde fredag at det er oppnådd en historisk enighet mellom de to landene.

Lederne har signert en erklæring der de forplikter seg til å sørge for full atomnedrustning på Koreahalvøya.

– Nå skrives historien på nytt, skrev Nord-Koreas leder i gjesteboken i Fredshuset ifølge Reuters.

– Det tok lang tid for de to koreanske landene å møtes. Vi er brødre og én nasjon. Sør- og Nord-Korea er samme folk, samme blod, de kan ikke holdes adskilt, sa Kim Jong-un i sin tale.

Under møtet er landene blitt enige om å arbeide for å formelt avslutte Koreakrigen.

Moon Jae-in og Kim Jong Un signerte en avtale der de er blitt enige om å arbeide for å formelt avslutte krigen som har vart i 65 år. Dette er avtalen de signerte:

«De to lederne erklærer at det ikke lenger vil være noen krig på den koreanske halvøy, og en ny æra med fred har begynt.

Sør og Nord vil holde dialog og forhandlinger på forskjellige områder, inkludert samtaler på høyt nivå, så snart som mulig, og ta aktive tiltak for å gjennomføre de avtalte temaene på toppmøtet.

Sør og Nord vil samarbeide for å redusere skarpe militære spenninger på den koreanske halvøy og for å eliminere fare for krig.

Sør og Nord er enige om å stanse alle fiendtligheter mot den andre siden, som er kilden til militære spenninger og sammenstøt på alle områder, inkludert på bakken, sjøen og i luften.

Sør og Nord vil samarbeide aktivt for å etablere et permanent og veletablert fredsregime på Koreas halvøy.»

Landene har offisielt vært i krig siden 1950. I 1953 kom en våpenhvile på plass, men den har aldri blitt etterfulgt av en varig avtale om fred.

Kim er den første nordkoreanske lederen som har satt sine bein i nabolandet siden Koreakrigen tok slutt i 1953.

Saken oppdateres.