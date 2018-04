Avicii (28) ble forrige fredag funnet død på et hotellrom i Omans hovedstad Muskat.

Den svenske artisten tok sitt eget liv, opplyste familien i et brev til svenske medier torsdag denne uken.

Nå skriver Expressen at Tim Bergling var sammen med den tsjekkiske modellen og skuespilleren Tereza Kacerova (25).

Ville holde forholdet privat

25-åringen forteller i et langt innlegg på Instagram at hun var Aviciis kjæreste:

«Jeg var alltid bestemt på å holde forholdet vårt privat, for jeg ville at det bare skulle være vårt (...) Men jeg tenkte at hvis jeg noen gang skulle dele dette med verden, ville det vært den dagen jeg var gravid med ditt barn.»

Tim Bergling og Kacerovas sønn. Foto: Instagram

«Jeg fikk aldri overtalt deg om at vår datter måtte hete Sarafina.»

Kacerova har sønnen Luka fra et tidligere forhold, og nylig delte hun en rørende video med bilder av Tim, sønnen og seg selv.

I det lange og rørende innlegget, skriver modellen at hun dro hjem til Avicii dagen hun fikk beskjed om dødsfallet.

«Jeg tok sengetøyet ditt, putene og lakenet med meg hjem, så jeg kunne sove i det, omringet av lukten din.»

Hun skriver om Aviciis nære bånd med sønnen Luka, og om alle fremtidsplanene de hadde sammen.

Tim Bergling og Kacerova og sønnen Luka. Foto: Instagram

«Jeg pleide å fortelle Luka at han aldri ville huske et liv uten deg. Nå håper jeg at han vil huske livet sitt med deg. Jeg skal være der og minne han på det. Jeg skal vise han videoene der han konstant roper navnet ditt – uansett hvor vi er.»

5. desember delte hun et bilde på Instagram der Avicii og sønnen Luka pynter juletreet. Under bildet står det skrevet «Mine menn».

My manz. Et innlegg delt av Tereza Kačerová (@terezakacerova) Des. 5, 2017 kl. 10:48 PST

«Hver gang jeg tenker på noe vi aldri får gjort ferdig, føler jeg en fysisk smerte i hjertet. Vi fikk aldri gjennomført Harry Potter-maratonet vårt – vi hadde bare én film igjen. Du fikk aldri se meg få sammenbrudd når Severus Slur dør.»

Kacerova skriver at hun savner å se kjærligheten mellom Bergling og sønnen Luka.

Tereza Kacerova, Tim Bergling og Kacerovas sønn. Foto: Instagram.

«Det eneste som var vakrere enn hendene dine var sjelen din. Hjertet mitt verker av å vite at du aldri skal ta på meg igjen. Jeg skal aldri høre deg le, jeg skal aldri se hånden din i min foran ansiktet mitt som det første når jeg åpner øynene mine. Jeg får aldri kysset den vakre munnen din igjen.»