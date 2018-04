29-åringen fra Asker er den eneste nordmannen som står på startstreken når Giro d´Italia tråkkes igang i Jerusalem fredag 4. mai.

Der blir han en viktig hjelperytter for kapteinen til UAE Team Emirates, Fabio Aru, som har som mål om å kjempe om den rosa trøyen.

– Planen er å kjempe om sammenlagtseieren. Og hvis det er en som kan klare det, så er det Aru. Sesongen startet tungt for ham, men kurven er stigende. Det betyr veldig mye for ham å lykkes i Giroen, som er hans hjemmebane, forteller Stake Laengen til TV 2.

Tenker ikke på touren

Han er for tiden i Nice, der han har sin base mellom slagene. Men tirsdag reiser han sammen med resten av laget til Israel, der de tre første etappene av den 101. utgaven av giroen går av stabelen.

– Primært er min rolle å hjelpe Aru, så hvis han henger med i toppen så blir jeg låst. Men hvis det ikke går slik vi håper for ham, så må laget tenke resultater. Da kan det åpne seg muligheter for meg også, sier nordmannen.

Stake Laengen har fått beskjed om at det kan ligge en plass i Tour de France i potten hvis han leverer varene i giroen.

– Touren ligger åpen for meg også, men mentalt fokuserer jeg kun på Giroen akkurat nå. De neste tre ukene blir svært harde, og det er dumt å gape over for mye.

– Hva må til for at vi skal få se deg i Frankrike til sommeren?

– Da må jeg vise at jeg kan gjøre en bra jobb for laget, og at jeg ikke er sluttkjørt den siste uken av giroen, svarer han.

Tre norske ryttere fra samme lag til Tour de France?

Den lojale hjelperytteren - som kjempet om seieren på den femte etappen av Catalonia Rundt i mars (ble nr 2) - skal nå sykle sin fjerde Grand Tour. Fra før har han både Giro d´Italia, Tour de France og Vuelta a Espena på listen sin.

– Jeg sier aldri nei hvis laget vil ha meg med til Touren, men jeg har allerede krysset av dette rittet. Det var veldig gøy å være med i fjor, men jeg må føle at jeg har noe der å gjøre hvis jeg skal være med. Nå gjelder det å prestere.

UAE Team Emirates har i tillegg to andre nordmenn i stallen, Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm, som har som mål å sykle touren. Når vi da vet at lagene kun får stille med åtte ryttere - og ikke ni som tidligere - så er nåløyet trangt.

– Er ikke tre nordmenn minst én for mye?

– Alt er mulig. Laget har ikke bestemt seg for hvem som skal dit og hvordan de skal komponere gruppen. Resultatmessig har ikke ting gått på skinner for UAE Team Emirates denne sesongen og vi har et stort press på oss før giroen. Men hvis Aru gjør det bra her, så skal også han inn på laget til Tour de France, selv om vueltaen er hans ønske for å få en best mulig oppkjøring til høstens VM. Da vil vi i så fall ha to ryttere for sammendraget i Frankrike, både Aru og Dan Martin.

– Kan laget i verste fall droppe Kristoff, som ikke har prestert som ventet så langt i år?

– Det skal nok mye til. Det er mange spurtetapper i touren, og laget er avhengig av å ha med en spurter som kan kjempe om seire. Men hvor mange hjelperyttere den enkelte vil få med seg, vil nok avhenge av hvordan kapteinene presterer i tiden fremover.

Stake Laengen har vært en del av gruppen rundt Aru i hele år. Han har kun syklet tre etapperitt så langt i 2018, men har i tillegg vært på to høydesamlinger med den italienske stjernen. En eventuell deltakelse i Tour de France vil imidlertid være uavhengig av om Aru blir tatt ut der.

– Det betyr ikke noe, forteller han.

– Jeg kan gjøre en jobb både på flatene og i fjellene. Jeg er en allrounder og kan bidra på flere måter, utdyper 29-åringen - som også har gode tempoegenskaper - noe han viste i giro-debuten for to år siden, da han ble nummer tre på tempoetappen i det rittet.

Sykler for ny kontrakt

Stake Laengen er inne i sin andre sesong for UAE Team Emirates. Ettersom han er på utgående kontrakt, så blir hvert eneste ritt viktig med tanke på neste år.

– Hvis jeg gjør en bra jobb for Aru, så blir det verdsatt. Jeg stresser ikke med kontrakt for neste år, det tror jeg ordner seg. Men for meg blir det viktig å få en bedre kontrakt enn den jeg har nå.

PS: Neste sykkelsending på TV 2 og tv2sumo.no: Eschborn-Frankfurt tirsdag 1. mai kl. 11.55 - med blant andre Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen på startstreken.