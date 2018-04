Det var i det prestisjetunge etapperittet Tour of Chongming Island, hvor Moberg tidligere har hevdet seg helt i toppen, at det gikk galt.

En stygg massevelt i høy fart like før mål tok ned en rekke ryttere, deriblant Team Virtu-rytteren fra Halden.

Med det føyer hun seg inn i rekken av norske syklister som har krasjet stygt den siste tiden, etter at lagvenninne Katrine Aalerud brakk skulderen og Susanne Andersen slo hodet i Amstel Gold Race for mindre enn to uker siden.

Heldigvis kom Moberg bedre fra det enn Aalerud.

SKADET, MEN OPTIMISTISK: Emilie Mobeg. Foto: privat.

– Skulderen røk i velten, så nå må jeg hjem for å operere. Det er leddbånd i skulderen som har røket, så jeg må operere de på plass igjen, forteller Moberg til TV 2.

Moberg, som på samme måte som Aalerud ble en del av det danske profflaget Team Virtu før denne sesongen, forteller videre at det «ikke føles så gale», og at hun håper å kunne trene igjen om en ukes tid.

7.-29. mai skal hun på høydeleir i regi av det norske landslaget, før hun sannsynligvis er tilbake igjen i konkurranse i juni.

– Hun på innsiden av meg flyr rett inn i meg... Jeg hadde jo også et helt perfekt opptrekk. Så det var veldig synd at det skulle skje, forteller hun videre.