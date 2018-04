Forfatteren Jon Michelet døde 14. april i år, etter å ha slitt med kreftsykdom de siste årene. Han ble 73 år gammel.

Han har spilt en svært viktig rolle i norsk kulturliv, med et bredt spekter av utgitte bøker, redaktørverv og programleder-roller. Fredag blir han minnet av kulturbransjen, nære og kjære, i Rygge kirke.

TV 2s reporter på stedet kan fortelle at kirka var full allerede klokka 10 i dag, en time før bisettelsen skulle begynne. Siden det er flere oppmøtte enn det det er plass til på kirkebenkene, kan bisettelsen også følges fra kapellet ved siden av.

Kirka var fylt til randen av et utrolig antall kranser og blomsterbuketter.

Kulturministeren holder tale

Sogneprest Tor Bjørn A. Osberg leder gudstjenesten, og Det norske sjømannskoret synger.

Kulturminister Trine Skei Grande skal holde en minnetale, og det vil også forfatterne Heidi Marie Kriznik og Dag Solstad.

I tillegg skal Michelets datter, Tania von der Lippe Michelet, holde en minnetale.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes var til stede og hedret Michelet før bisettelsen. Michelet var engasjert i Rødts politikk til det siste.

– Michelet var engasjert til det siste. Selv på dødsleiet var han veldig engasjert, og var i fyr og flamme helt til det siste. Hjertet hans banket for veldig mye, helt til det ikke banket mer, sier han til TV 2.

BISETTES: Kulturbransjen og Jon Michelets nære og kjære er samlet i Rygge kirke fredag. Foto: Finn-Ove Hågensen/ TV 2

Dypt elsket

Michelet var kreftsyk i mange år. I juni i fjor ble han diagnostisert med kreft i svelget. I april døde han fredelig og rolig, med alle sine nærmeste rundt seg.

– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sa hans kone Toril Brekke på vegne av familien i en pressemelding.

Michelet var i flere tiår en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han utga alt fra kriminalromaner med Wilhelmn Thygesen, til fotballbøker og storverk om norske sjøfolks innsats under andre verdenskrig.

Han gjorde sin romandebut i 1975 med romanen «Den drukner ei den som henges skal». Mot slutten gjorde han en kraftanstrengelse for å få ferdig siste bind om kraftseilerne, og han klarte å ferdigstille serien.

Han har også mottatt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger, for «Hvit som snø» og «Den frosne kvinnen».