Therese Johaug har undertegnet en ny avtale med skiprodusenten Fischer.

Det bekrefter Johaugs manager, Jørn Ernst, overfor TV 2 fredag morgen. Det var NRK som omtalte saken først.

Fischer kansellerte kontrakten med Johaug i februar 2017 etter dopingdommen.

«Alle våre kontrakter inkluderer en antidoping-klausul. I tilfellet Therese Johaug slår nå antidoping-klausulen inn etter WADAs avgjørelse, som leder til kanselleringen av kontrakten», skrev Fischer i en epost til TV 2 den gang.

– Betyr mye for Therese

​Ernst er glad for at avtalen kom på plass.

– Dette betyr veldig mye for Therese. Hun har jo hatt Fischer så lenge hun har gått på ski. Det betyr veldig mye at hun fortsetter med Fischer. Det har forsåvidt aldri vært et annet alternativ underveis heller. Det er viktig å ha en god skipark og backing på service. Det har hun alltid fått hos Fischer, sier Ernst til TV 2.

– Lå det i kortene at Fischer ville gi Johaug en ny kontrakt?

– Jeg vil ikke si at det lå i kortene, men vi var enige om at vi skulle ta opp dialogen igjen når suspensjonen var ferdig.

– Er avtalen den samme som før?

– Vi kommenterer ikke innholdet i kontrakten, men den er basert på de samme prinsippene som den alltid har vært, sier han.

Fikk OL-drømmen knust

​​I midten av september 2016 at Johaug fikk besøk av Antidoping Norge. Skistjernen oppga at hun hadde brukt kremen Trofodermin siden landslaget hadde vært på høydesamling i Livigno. To uker seinere ble hun informert om at dopingprøven var positiv.

I november 2016 la påtalenemnda i Antidoping Norge ned påstand om 14 måneders utestengelse, men Domsutvalget i Norges Idrettsforbund konkluderte noen uker seinere med at 13 måneder var en passende straff.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) benyttet retten sin til å anke dommen videre til Den internasjonale voldgiftsretten (CAS). I juni 2017 møtte Johaug til høring i hovedkvarteret til CAS i Sveits. 22. august kom den endelige kjennelsen, og det var nedslående nyheter for Johaug. 29-åringen ble utestengt i 18 måneder. Johaugs OL-drøm ble knust.

CAS-panelet konkluderte med at Johaug ikke hadde foretatt en grunnleggende sjekk av pakken, som ikke bare inneholdt et forbudt stoff, men som også inkluderte en dopingadvarsel.