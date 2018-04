Enten du har dårlig tid og satser på å ikke bli oppdaget – eller om du er uoppmerksom og ikke ser lyset: Å kjøre på rødt kan koste deg dyrt.

Etter siste oppjustering av gebyrsatsene, koster dette nå hele 6.800 kroner! Da blir de sparte sekundene dyre. I tillegg risikerer du naturligvis å skape svært farlige situasjoner for de andre som er rundt deg i trafikken.

Svensk telling

Dessverre viser det seg også at mange kjører på rødt. En telling gjort i Sverige noen år tilbake, viste at en eller flere bilister gjorde dette hver tiende gang lyset skiftet til rødt. I tillegg kom mange som kjørte på gult.

Det er vel liten grunn til å tro at det står bedre til på norske veier...

– Det å kjøre på rødt lys behøver i seg selv ikke være farlig. Men vi er nå en gang oppdratt til at rødt betyr stopp og grønt betyr kjør. Når det er grønt lys, kjører man – og tar ofte for gitt at det ikke kan komme noen inn fra sidene. Derfor blir det ekstra skummelt når noen ikke overholder reglene, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Overlast kan også koste deg dyrt, les mer her:

Lov å svinge til høyre?

I Norge er regelen enkel og klar: Det er ikke under noen omstendigheter lov å kjøre på rødt lys. Men slik er det ikke alle steder. I flere land er det for eksempel tillatt å svinge til høyre, selv om det er rødt lys. Dette gjelder blant annet i USA.

Det har også en rekke ganger blitt tatt til orde for at dette burde innføres i Norge.

Det viktigste argumentet er å sikre bedre flyt i trafikken. Hvis man står på rødt og skal til høyre, samtidig som det ikke er andre biler i nærheten, er det liten fare for at det kan oppstå farlige situasjoner.

Det vil også spare både tid og unødvendig tomgangskjøring.

Helt i toppklassen

– Statens vegvesen er blant de som har vendt tommelen ned for dette. Det viktigste argumentet er at en slik ordning vil skape usikkerhet i trafikken – og at man risikerer flere ulykker. I stedet mener man en ekstra pil ved siden av hovedlyset er en bedre løsning. Men det er langt fra alle kryss som er utstyrt slik, sier Møller Johnsen.

Et forelegg på 6.800 kroner er forresten helt i toppklassen når det gjelder trafikklovbrudd. Dette er samme sats som gjelder for blant annet å ikke overholde vikeplikter og for å foreta en ulovlig forbikjøring.

LES MER: – Kan politiet ta førerkortet selv om du ikke bryter fartsgrensen?

Se video: Slik sjekker UP deg ute i trafikken