Tidligere denne måneden fortalte TV 2 om tobarnsmoren Jeanette (34) som fortviler over hvor mye sønnenes fotballhobby koster.

I ettertid har mange fortalt at de kjenner seg igjen i Jeanettes situasjon. Én av dem er tobarnsfaren Jimmy (38).

Han gruer seg til fremtiden på grunn av sønnen Sanders (6) ishockey-hobby.

Sander spiller på hockeyskolen til IHK Sparta Sarpsborg. Det koster 1.000 kroner i året, men etter hvert vil det bli langt mer.

For hver aldersklasse økes avgiftene og når Sander er tolv år vil prisen ligge på omlag 8.000 kroner i året.

– Det er noen sesonger til, men jeg går og gruer meg til det, sier Jimmy til TV 2.

– Det er trist

Jimmy har også en datter på åtte måneder. Han håper ikke det blir aktuelt for henne å gå i storebrorens fotspor.

​– Hun skal ikke inn i hockeymiljøet, det har jeg ikke råd til, sier han.

Jimmy (38) spiller selv ishockey. Foto: Privat

Jimmy forteller at han og samboeren har normal økonomi, men at de merker det økonomiske innhugget sønnens hobby gjør på lommeboka.

– Skal du ha to barn som spiller ishockey i dag, koster det fort 50.000 - 60.000 kroner i året, sier Jimmy, og legger til:

– Det er litt trist. Jeg håper hun velger noe annet, men hun ser jo veldig opp til storebror allerede nå.

Over 20.000 i året

Mens det er ishockeyen som står i fokus om vinteren, er det fotball som gjelder på sommerhalvåret. I løpet av ett år anslår Jimmy at han vil betale 20.000 kroner i året for avgifter og utstyr til de to idrettene:

8.000 kroner i medlemsavgift til ishockey

3.000 kroner i medlemsavgift til fotball

Cirka 2.000 kroner til fotballutstyr

Cirka 7.000 kroner til hockeyutstyr

I tillegg kommer kostnader i forbindelse med turneringer rundt om kring i Norge.

– Det koster nok mellom 5.000 og 7.000 kroner for en slik tur, og det blir noen turer i året, sier han.

Tobarnsfaren tror ikke han er alene om å bekymre seg for de høye kostnadene i barneidretten.

– Det er nok flere som har både én og to unger i ishockeyen som synes at det begynner å bli veldig dyrt, sier han, og påpeker at de høye kostnadene kan føre til at barn faller utenfor fordi foreldre ikke har råd til å betale.

Prøver å tilrettelegge

Styreleder i IHK Sparta Sarpsborg, Arthur Nygaard, sier til TV 2 at det ikke er ønskelig å gå i en retning hvor idretten blir så dyr at noen faller utenfor. Han ønsker velkommen en diskusjon om kostnader i barneidretten.

– Men jeg opplever ikke at det er noen idrett i Norge i dag, som er for dyr å begynne med, og hvis det er det, så er det et faresignal, sier han.

Nygaard sier at klubben forsøker å legge til rette for at alle skal få være med, blant annet med en ordning som fordeler innbetalinger utover året.

– Men vi har ikke blitt fortalt direkte at noen ikke betaler fordi de synes det er for dyrt, sier han.

Når det gjelder ishockey er man avhengig av leie halltid av kommunen, noe som krever ekstra inntekter.

– Så lenge man er en breddeklubb har man ikke store inntekter i form av sponsorer og liknende, og det er kanskje den kostnaden som er den største forskjellen fra idretter som ikke krever hall, sier Nygaard.

Foreldre må ta ansvar

Nygaard har forståelse for at barneidretten kan bli dyrt, spesielt når barna er med på ulike idretter allerede fra tidlig alder.

– Da koster det både i den ene og andre leir, og ut av det blir det en sum som jeg helt klart skjønner, og opplever personlig, for jeg har barn selv, at blir mye penger i løpet av et år. Men det er et valg man selv må ta, sier han.

I tillegg understreker han at foreldre også kan ta ansvar for utgiftene, for eksempel ved å ikke kjøpe det nyeste og beste utstyret til barna.

– Det er mange foreldre som gjerne kjøper nytt og dyrt til barna sine. Dermed øker kostnadene og ryktet går foran om at det er mye dyrere enn det trenger å være, sier han og legger til:

– Ellers opplever vi et veldig positivt miljø og mye glede. For oss handler det ikke bare om å utvikle gode spillere i sporten, men at man dyrker samhold og kan huske tilbake til tiden som positiv og inkluderende.