Tottenham er i rute til en topp fire-plassering og Champions League-spill til høsten. Før den tid vil det bli gjort en rekke endringer i stallen, om man skal tro Daily Mail.

London-klubben er villig til å selge kvartetten Danny Rose, Toby Alderweireld, Victor Wanyama og Mousa Dembele for å få på plass penger til nye forsterkninger. Tottenham tror de kan få i underkant av 1,9 milliarder kroner for de fire spillerne.

Rose, Alderweireld og Wanyama ligger alle i priskategorien 550 millioner kroner. Dembele, som bare har ett år igjen av kontrakten, kan selges for drøyt 220 millioner kroner.

José Mourinho mener han fortjener ros for at han i sin tid hentet Mohamed Salah til Chelsea. Portugiseren sier samtidig at det ikke var hans skyld at Salah ble solgt til Roma i 2016.

Bettingselskaper har stengt muligheten for å spille penger på at Steven Gerrard blir ny manager i Glasgow Rangers. Det er nok en indikasjon på at Gerrard pakker snippesken og reiser til Skottland.

Leicester-manager Claude Puel fikk én sesong i Southampton. Nå kan det fort bli med én sesong i Leicester også, skriver Telegraph. Revene planlegger å hente inn en rekke dyre forsterkninger i sommer. Med fire seire på de siste 17 Prmeier League-kampene er misnøyen i ferd med å bre seg i Leicester. Puel opplevde en lignende formdupp mot slutten av sin tid som Soutjhampton-manager. Klubben vant kun to av de 12 siste kampene i 2016/17-sesongen.

Gareth Bale er frustrert over mangel på spilletid i Real Madrid, skriver The Guardian. Likevel er det tvil om noen klubber i Premier League vil ha råd til å kjøpe waliseren.

Arsenal vil gi Atletico Madrid og Napoli kamp om Bayer Leverkusens keeper Bernd Leno, skriver Bild. 26-åringen vil koste knapt 200 millioner kroner.

West Ham kaster seg inn i kampen om WBAs solide midtstopper Jonny Evans. Evans kan forlate WBA for 33 millioner kroner ved nedrykk. Manchester City har tidligere snust på Evans.

Fremtiden til Sam Allardyce i Everton er høyst usikker. Det hjelper ikke at han ikke har fått offentlig støtte fra klubbeier Farhad Moshiri, skriver Daily Mail.

Manchester Uniteds brasilianske midtbanespiller Andreas Pereira vil forlate klubben i sommer dersom han ikke får forsikringer om at han vil bli satset på, skriver Telegraph.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj har fortalt de høye herrer i Chelsea om å sette i verk overgangsplanene til tross for at det hersker usikkerhet rundt fremtiden til Antonio Conte. Nice-spilleren Jean-Michael Seri står høyt oppe på ønskelisten til London-klubben.

Hvem tar over etter Arsene Wenger? Luis Enrique er en het kandidat, men da må Arsenal være villig til å åpne sjekkheftet i sommer. Enrique vil ha 2,2 milliarder kroner å handle spillere for i sommer, skriver The Sun.

Manchester United snappet det 15 år gamle slovakiske talentet Martin Svidersky foran nesen på Liverpool og Chelsea, skriver Daily Mail. Midtbanespilleren, som spiller for FC Tatran Presov, var også på ønskelisten til Manchester City og West Ham.

