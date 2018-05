Om det er noe mange bileiere kunne tenke seg, er det litt mer krefter fra motoren. Hvis det kan kombineres med lavere forbruk, er det naturligvis ideelt.

For biler med turbomotor, og de blir det jo bare flere og flere av, er løsningen gjerne en form for trimming av motoren. På slike biler er det nemlig relativt lett å økt effekten.

Tidligere måtte du betale avgift på de ekstra hestekreftene når du godkjente bilen på nytt med ny effekt. Nå er imidlertid effektavgiften borte. Dermed kan du glede deg over effektøkning, uten at du nødvendigvis må punge ut i dyre dommer.

Nye regler

Nå går man i stedet etter CO2-utslipp. Og siden dette ikke økes, slipper man denne ekstra innbetalingen. Dermed kan du få den nye økte effekten godkjent hos Statens Vegvesen etter visningstime.

De produserer også et nytt vognkort med den nye effekten som sendes til eier. Vel og merke hvis tuningen har en spesiell godkjenning. Det er nemlig ikke slik at all trimming av bilen kan godkjennes.

TÜV-godkjenning

En av de som jobber med tuning i Norge, er DTE Systems. I tillegg til å være en av Norges største på import av nyere Mercedes Benz, er de også en av landets ledende innenfor chiptuning.

De skiller seg ut fra mange av de andre aktørene på markedet, ved at de leverer såkalt TÜV-godkjente løsninger.

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) er en sammenslutning av tyske selskaper som foretar sikkerhetskontroller på teknisk utstyr og godkjenner dette.

At tuningen er TÜV-godkjent betyr kort fortalt at effektøkningen kan godkjennes i vognkortet. Har du ikke en TÜV-godkjent løsning, er det rett og slett ikke lovlig.

Reell effektøkning

– Så langt vi vet er det ingen andre leverandører som har produkter med den nødvendige godkjenningen. For oss er det viktig at løsningen vi bruker også er godkjent med tanke på motor, drivverk, girkasse, støy og avgasser. Her er det snakk om en optimalisering av effekten, og ikke noe "blodtrimming", forklarer salgssjef hos DTE Systems Esben Furuseth.

De har holdt på med tuning av biler siden 2001 – og har etterhvert fått lang erfaring.

– Totalt, med biler, traktorer og båter, ligger vi nok på 250-300 kjøretøy i året som vi gjør dette med, sier Furuseth.

Prisene varierer mellom 6.000 og 11.000 kroner.

Stor interesse

I forbindelse med at effektavgiften er fjernet, er interessen rundt tuning bare blitt større.

– I tillegg er det jo nå stadig flere biler som har turbomotorer. Alle disse er godt tilrettelagt for tuning. Vi regner med at interessen vil fortsette å øke. Vi skal ha både diesel- og bensinmotorer på norske biler i mange år framover, understreker Furuseth.

50 hk ekstra

Tommelfingerregelen rundt tuningen hos DTE Systems, er at effekten øker med rundt 25 prosent. Man kan altså belage seg på rundt 50 hk ekstra, hvis man i utgangspunktet har 200 hk.

Nytt i år, er dessuten at man kan få en App, der man styrer effekten. Her kan man rett og slett slå av/på tuningen, og lese av for eksempel turbotrykk.

– Hva skjer med forbruket i forbindelse med effektøkningen?

– På dieselmotorer anslår vi en besparelse på 15-20 prosent. Det avhenger imidlertid av kjøremønster, naturligvis. Når motoren blir optimalisert, jobber den lettere. Det er derfor forbruket synker.

Garantien

En problemstilling mange møter rundt tuning, er hvordan dette påvirker brukt- eller nybilgarantien.

– Dette er ikke direkte omprogrammering av styreenhet på bilen, men en ekstern styreenhet (modul) med kabel som kobles på forskjellige punkter i motoren. Det vil si at vi ikke gjør noen permanent endring i styreenheten. Tuningen er kun aktiv under kjøring! Dette, sammen med typegodkjenningen, gjør at man ikke kommer i konflikt med nybilgaranti fra merkeforhandlere på samme måte som med annen form for tuning.

I garantivilkårene kan det riktignok skrives at den ikke gjelder ved tuning, men reklamasjonsretten vil like fullt være der. Man kan ikke avskrive reklamasjon hvis ikke en evt feil kan spores direkte til tuning.

