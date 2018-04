Til tross for over 80 minutter med én mann mindre på banen skaffet Atletico Madrid seg et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret i Europaliga-semifinalen.

Det var et svært hektisk åpningskvarter på Emirates. Høyreback Šime Vrsaljko ble sendt i garderoben etter bare ni minutters spill. Like etterpå ble Atletico Madrid-trener Diego Simeone sendt på tribunen. Derfra så han spillerne sine forsvare seg heroisk. Når Arsenal først klarte å bryte ned Atletico-muren sto keeper Jan Oblak i veien.

– Det krever store baller å forsvare oss på den måten vi gjorde mot Arsenal i 80 minutter, sier Simeone etter kampen.

Den engasjerte argentineren ville ikke si så mye om den franske dommerens innsats. Han nøyde seg med å si at dommere gjør feil og at de har en vanskelig jobb.

– Jeg har respekt for dommere, alle gjør feil. Det går fort og avgjørelsene får stor betydning. Dommeren forsto det han gjorde, og vi måtte prøve å overleve i Europaligaen. Men dette er en europacup-semifinale, ikke en fransk ligakamp, sier han.

Simeone brukte mer tid på å hylle sine egne spillere.

– Dette laget har jobbet utrolig hardt over mange år med strukturen. Jeg husker at vi mistet Luis Filipe etter en halvtime mot Barcelona. I Champions League ble Fernando Torres utvist for en felling midt på banen. Dere aner ikke hvor vanskelig det er å forsvare seg, sier han.

Arsenal hadde nok sjanser til å avgjøre semifinalen, men gang på gang sto Jan Oblak i veien. Atletico Madrids målscorer Antoine Griezmann takket den slovenske keeperen etter kampen.

– Han er verdens beste keeper. Det sier jeg ikke bare fordi han er min lagkamerat, men på grunn av redningene han gjør og poengene han skaffer oss, sier Griezmann.

Franskmannen satte inn 1-1 med åtte minutter igjen av ordinær tid.

– Dette er slik vi er. Med ti mann forsvarer vi oss. Målet vi fikk kom etter en feil hos motstanderen. Vi vet hvordan vi utnytter feil, fortsetter han.

Simeone vil ikke innrømme at Atletico Madrid nå er favoritter.

– Det er 50 prosent sjanse for å gå videre. Arsenal skapte mange sjanser. Vi skapte én sjanse i første omgang i tillegg til målet. Arsenal-laget har talent, tålmodighet og vet hvordan de skal finne hull i forsvaret vårt. Men denne kvelden ble et flott europeisk minne for Atletico, sier han.