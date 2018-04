Klokken 02.13 fikk operasjonssentralen til politiet meldinger om at føreren av en bil ikke ville stanse for politikontroll i sentrum av Røros.

– Bilen tiltrakk seg oppmerksomhet fordi den holdt høy hastighet. Kjøretøyet ble borte fra patruljen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen til TV 2.

Politiet kjørte etter bilen. Etter to minutter så patruljen av bilen hadde kjørt av veien. De befant seg da cirka halvannen kilometer syd for Røros sentrum.

– De tok seg frem til bilen som hadde store materielle skader. Føreren var hardt skadd og helsepersonell ble rekvirert til stedet. En lege erklærte at føreren var død på stedet, sier Sagen.

Avdøde er foreløpig ikke identifisert. Politiet vil ikke gå ut med flere opplysninger om vedkommende før de pårørende er varslet.

Spesialenheten er varslet om hendelsen og vil etterforske saken. Kriminalteknikere ankom åstedet ved halv seks-tiden fredag morgen og veien vil være sperret i flere timer fremover.

Politipatruljen som var involvert i oppdraget ivaretas nå på lensmannskontoret.

