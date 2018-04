Kim er den første nordkoreanske lederen til å krysse grensen til Sør-Korea siden 1953.

Kim gikk smilende mot delelinjen midt i den demilitariserte sonen mellom de to landene klokken 2.30 norsk tid.

Her sto den sørkoreanske presidenten på motsatt side og strakte ut hånden. De to lederne hilste og delte et par ord før Kim tok steget over linjen som første nordkoreanske leder på 65 år.

– Jeg er glad for å møte deg, sa Moon til Kim.

Kim og Moon hånd i hånd

Deretter så det ut til at Kim spurte Moon om han ville ta steget over på den nordkoreanske siden. Moon nikket og tok imot Kims utstrakte hånd og ble så ledet over på motsatt side.

De to sto hånd i hånd mens de smilte til kameraene. Eksperter CNN har snakket med, omtaler dette som et viktig symbol.

Kim Jong-un og Moon Jae-in under innledningen av toppmøte mellom Nord- og Sør-Korea i natt. Foto: AFP Photo

Kim og Moon gikk så nedover en knall rosa løper som tegnet opp veien fra delelinjen og ned til Fredshuset hvor de to skal holde toppmøtet. Langs løperen sto et stort orkester i tradisjonelle drakter, samtidig som det ble holdt æresvakt for de to lederne.

Delegasjonene fra begge land stilte seg så opp for fotografene, før Kim og Moon fortsatte ferden mot Fredshuset. I gjesteboken inne i Fredshuset signerte Kim:

– En ny historie begynner nå – ved begynnelsen av historien og fredsperioden.



Vil ikke gjenta fortiden

De to lederne skal drøfte nordkoreanske atomvåpen og en permanent fredsavtale mellom landene. Etter å ha satt seg ved møtebordet fredag morgen, byttet de to på å ta ordet og å dele egne ønsker og håp om et positivt utfall.

– Våren kan ha kommet til den koreanske halvøya, sa Moon.

Kim Jong-un sier til Sør-Koreas president at han ikke vil gjenta fortiden «hvor vi ikke var i stand til å oppfylle avtalene våre».

Han beskrev Kims beslutning om å krysse grensa til sør som «modig» og som et «symbol for fred», og la til at han håpte de sammen ville komme fram «modige beslutninger».

Kim svarte at han så fram til ektefølte, ærlige og oppriktige samtaler med Moon.

Formelt sett er landene fortsatt i krig, siden det aldri ble undertegnet noen fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-tallet. Kim er den første nordkoreanske lederen som har satt sine bein i nabolandet siden Koreakrigen tok slutt i 1953.

Spontan applaus og glede

TV 2 overvar seansen foran en storskjerm i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Folk brøt ut i spontan applaus. Mange var tydelig preget og måtte tørke en tåre.

– Jeg føler en slags tristhet faktisk. Før var Korea ett land, men nå er det splittet. Jeg synes president Moons strategi overfor Nord-Korea er god, og jeg tror på en lys fremtid, sier Yang Hye Kyung til TV 2 foran storskjermen.

– Jeg jobbet faktisk med OL i Pyeongchang, og så at de to landene gikk sammen inn under åpningsseremonien, men jeg trodde aldri at det skulle gå så fort før det ble snakk om et forent Korea. Det gir meg et historisk inntrykk i dag. Jeg tror jeg har alle koreanere med meg når jeg sier at vi ønsker et forent Korea, sier Kyung.

Enkelte på plassen i Seoul har tatt med seg sitteunderlag. De har planer om å bli sittende lenge for å overvære seansen.

– Jeg er så rørt akkurat nå. Nå er vi i en ustabil situasjon, men i en fremtiden ønsker jeg at vi skal ha fred mellom oss, sier Jun Eun Ju til TV 2.

En tredje fremmøtt, Lee Yae Jin, mener det har tatt for lang tid før de to presidentene endelig møttes.

– Jeg føler det tok for lang tid, vi tok mange omveier før vi kom hit, sier Jin.



På Seoul square er det lagt ned et blomterhav som former symbolet av ett Korea. (Foto: Simen Askjer / TV 2)

Første toppmøte på 11 år

Landene har offisielt vært i krig siden 1950. I 1953 kom en våpenhvile på plass, men den har aldri blitt etterfulgt av en varig avtale om fred.

Fire ganger tidligere har de to landene på Korea-halvøya prøvd å avslutte fiendskapet, men hver gang har forsøket av ulike grunner mislykkes.

Fredagens møte er første gang Kim og Moon møtes, samtidig som det er det første toppmøtet mellom nord og sør på 11 år.

Det hvite hus sier møtet i Panmunjom er et «framskritt mot fred og velstand for hele den koreanske halvøya».

Det hvite hus sier også i uttalelsen at USA ser fram til å «fortsette diskusjonene i forberedelsene til det planlagte møtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i de kommende ukene.



Mulig fredsavtale

På bordet ligger en mulig fredsavtale mellom de to erkefiendene. Foran dette toppmøtet er sjansene bedre, mener historiker og Asia-forsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Dette møtet er fundamentalt viktig. Prosessen mellom de to landene kan føre til varig fred og samarbeid. Det vil fjerne hele grunnlaget for en stormaktskonflikt om Korea, sa han til NTB.

Han mener dette møtet er viktigere enn det forestående møtet mellom Kim Jong-un og USAs president Donald Trump om noen uker.

– Det er møtet mellom Moon og Kim som vil avgjøre om en avtale mellom Kim og Trump kommer til å overleve, slår han fast.