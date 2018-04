De fleste har latt seg blende av Mohamed Salah (25) denne sesongen. José Mourinho er intet unntak, og Manchester United-manageren tror selv 43-målsmannen har blitt tatt på sengen av hvor godt det har gått.

– Jeg mener det hele til og med har overrasket ham selv. Det har vært fantastisk, men han er en flott spiller som har nådd toppen av modenhet. Han har gjort seg flere erfaringer, og passer nå perfekt inn i spillestilen til laget, treneren og klubben. Så det overrasker meg ikke så mye, sier Mourinho til ESPN.

– Jeg kjøpte Salah

Han var selv trent Salah som Chelsea-manager, men egypteren ble aldri noen suksess på Stamford Bridge.

Mourinho fraskriver seg likevel alt ansvar for at 25-åringen nå pøser inn mål på Anfield.

– Folk sier det var jeg som solgte Salah, men det var motsatt. Jeg kjøpte Salah, sier Mourinho.

– Det var jeg som ba Chelsea kjøpe Salah. Det var jeg som bestemte da Salah kom til Chelsea. Men han kom som en unggutt. Han var ikke klar fysisk, han var ikke klar mentalt og sosialt og kulturelt var han bortkommen og måtte lære seg alt, fortsetter Mourinho.

Det var derfor egypteren ble sendt på lån til Serie A.

– Vi bestemte oss for å sende ham på lån, og han ba om det selv også. Han ønsket å spille mer, å modnes, og vi sendte han på lån til Fiorentina, sier Mourinho.

– En løgn

Det er tydeligvis viktig for Manchester United-manageren å skyve ansvaret for at han til slutt ble solgt til Roma over på noen andre.

– Chelsea bestemte seg for å selge ham, OK? Og når de sier jeg solgte ham er det en løgn. Jeg kjøpte ham og gikk med på å sende ham på lån, jeg mente det var nødvendig. Jeg mente Chelsea hadde kantspillere. Noen av de er fortsatt der, som Willian, Hazard og alle de spillerne som allerede var på et annet nivå, sier Mourinho.

Heller ikke når han forsøker å være diplomatisk, klarer han å la være å fraskrive seg ansvaret.

– Beslutningen om å selge ham og bruke pengene på en annen spiller var ikke min. Men selv om det hadde vært det, så er det slik i fotballen at vi mange ganger gjør feil. Andre når ikke det nivået vi hadde ventet, så jeg mener ikke en gang at det var en feil, det er bare en del av jobben, sier Mourinho, men han klarer likevel ikke å dy seg:

– Men jeg kjøpte faktisk Salah, jeg solgte ham ikke. Men det har ikke noe å si. Det som betyr noe er at han er en fantastisk spiller, og jeg er glad for alt som skjer for ham, og spesielt fordi han scorer mot alle og han scoret ikke på to kamper mot oss.