På Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i Møre og Romsdal lager de omtrent 20.000 flasker med brus i timen.

Fabrikkeier, Oskar Dag Sylte jr., er fortvilet og sint, etter at regjeringen med hjelp av KrF økte sukkeravgiften med over 80 prosent fra nyttår.

– Salgsvolumet går ned, og jeg vet at veldig mange handler i Sverige og på nett. Nå er vi i Molde, og jeg trodde ikke det var noe særlig grensehandel i Norge, men det er faktisk bare å bestille for mye mindre på nett. Jeg synes det blir helt tullete, sier Sylte til TV 2.

– Ikke for sent å snu

I en butikk i Norge må du betale 725 kroner for en stabel med 72 brusbokser. På toppen kommer panten på hver enkelt boks, slik at totalprisen blir 797 kroner.

Dersom du bestiller hele den samme stabelen på internett fra utlandet, får du den levert hjem på døren for 349 kroner. Det er også inkludert frakt.

– En boks som koster fem kroner i Sverige, koster 20 i Norge. Da er det noe som er galt, sier Sylte.

Også opposisjonspartiene har tatt opp kampen mot sukkeravgiften. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, besøkte nylig Freia sjokoladefabrikk for å snakke med de berørte.

– «Avgiftspartiet» Frp går nå inn for å øke sukkeravgiften med nesten to milliarder kroner. Det betyr helt konkret at arbeidsplasser her på fabrikken er i stor fare. Det er lov å tenke seg om, og det er ikke for sent å snu, sier Johansen.

Hagen håper på endring

I 2018 må Freia-fabrikken ut med 770 millioner kroner i sukkeravgift, som er nesten dobbelt så mye som i fjor. Økningen etter statsbudsjett-forhandlingene i 2017 kom som et sjokk på de ansatte.

– Vi trodde ikke det var sant, og tenkte det måtte være en tidlig aprilspøk. Det er voldsomt å gå fra 20 kroner kiloen til 37 kroner kiloen i sukkeravgift over natta, sier klubbleder i Freia, Gøran Nyberg.

På grunn av motstanden i industrien og hos opposisjonspartiene, kan det gå mot omkamp om sukkeravgiften. Også i Fremskrittspartiet er man usikre på om sukkeravgiften er riktig vei å gå.

Partiveteran Carl I. Hagen, som var direktør for sukkerfirmaet Tate & Lyle før han ble politiker, mener Frp må snu snarest mulig.

– Avgiften er helt meningsløs. Avgiften på norsk brus er mer enn det koster å kjøpe en brus i Sverige. Denne håper jeg vi kan få endret nå under revidert budsjett, sier Hagen.

Skal behandle forslag på landsmøtet

Også i Stortinget får regjeringen stryk for sukkeravgiften. Under forrige spørretime ble finansminister og Frp-leder Siv Jensen konfrontert med den økte grensehandelen etter avgiftsøkningen.

– Dette var ikke et forslag som Høyre og Frp-regjeringen opprinnelig hadde, men det er en konsekvens av at man skal få på plass en enighet i Stortinget, sier Jensen.

På landsmøtet til Frp i helgen skal partiet behandle et forslag om å skrote hele avgiften, etter forslag fra Møre og Romsdal Frp.