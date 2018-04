Ronda Rousey (31) var lenge en av de heteste på MMA-stjernehimmelen, men røk på hodet ut at UFC etter to tap på rad.

Nå har hun for første gang snakket ut om den smertefulle nedturen i årene som fulgte etter det knusende tapet mot Amanda Nunes i 2016.

Rousey hadde vunnet tolv kamper på rad før sjokktapet mot Holly Holm i 2015. Med en ny nedtur mot Nunes var hun ikke lenger i nærheten av å være den største stjernen i UFC-sirkuset.

Nå takker hun ektemannen Travis Browne for å ha hjulpet henne gjennom den tøffe tiden.

– Jeg gråt masse og isolerte meg selv. Han holdt meg og lot meg gråte, og det varte i to år. Jeg kunne i klart det alene, sier Rousey ifølge USA Today.

– Jeg måtte lære fra opplevelsen. Fra de verste tingene, kommer de beste tingene som et resultat. Tiden leger alle sår. Det er troen på at tiden går, selv i dårlige tider, fortsetter Rouyse, som nå er ferdig med MMA.

Lærte aldri å tape

I januar annonserte hun at hun går fra brutale kamper i oktagonet til manusbaserte og koreograferte slåssescener i wrestlingens verden, da hun valgte å skrive kontrakt med World Wrestling Entertainment (WWE).

– Det er morsomt – det er litt som skuespill, i det at det er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, men som jeg aldri trodde lå i kortene for meg, uttalte hun den gang.

YDMYKELSEN KOMPLETT: Amanda Nunes jobler etter seieren mot Rousey 30. desember 2016. Foto: AP Photo/John Locher

Etter UFC-ydmykelsen trakk Rousey seg tilbake fra rampelyset i lang tid. Hun innrømmer at det er fordi hun er en dårlig taper.

– Foreldrene mine forventet at jeg skulle være spesiell, så jeg forventet å være spesiell. Jeg forsøkte bare å skapte den jobben jeg ønsket, og jeg ville ikke hatt frekkhet til å gjøre det hvis ikke moren min hadde fortalt meg at jeg kunne. Men én ting moren min aldri lærte meg var hvordan å tape. Hun vil aldri at jeg skulle se det som en mulighet. Hun sa «la det være fælt, det skal være fælt», sier Rousey.

– Twitter-domstolens tid

Selv om hun for fullt er tilbake i rampelyset igjen, beskyttes hun sterkt av sin manager dersom journalister forsøker å stille spørsmål som ikke er milde nok i formen.

– Vi lever i Twitter-domstolens tid. Hva tjener man egentlig på å si meningen sin om noe? Det kappes ned og blir klippet og limt ti ganger og så er det i en overskrift, sier Rousey.

Hun mener offentlighetens søkelys gjør at hun og andre kjendiser finner sammen og unngår å uttale seg.

– Berømte mennesker holder seg mer og mer for seg selv. Hvorfor skal jeg si noe? Jeg mener å høre meg snakke er et privilegium og det er et privilegium som er blitt misbrukt. Så hvorfor ikke inndra muligheten til det fra alle? spør hun seg.