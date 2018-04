Anna Rasmussen (21) er en av bloggerne som åpenhjertig har delt små og store øyeblikk i dokuserien Bloggerne på TV 2 Livsstil.

Sesong åtte, der Rasmussen er en av deltakerne, ruller og går i disse dager på TV, mens en niende sesong er i gjære.

– Veldig trist

Nå avslører hun selv på bloggen sin at hun hennes tid i Bloggerne er over.

– Det som vises på Bloggerne av meg, og av oss, er det siste jeg er med på. Det synes vi er veldig trist, og som dere skjønner, så er det ikke et valg vi har tatt selv. Det er et valg TV 2 har tatt, i form av at de ikke vil ha oss med mer, sier Rasmussen i en video på bloggen sin.

Hun mener selv hun ikke var klar over at hun ikke fikk være med videre.

– De begynte en sesong uten å si ifra til oss. Vi fant det ut via de andre i Bloggerne, som var med og startet ny filming. Det er selvfølgelig litt sårende. Vi har visst det noen måneder nå, men jeg har ikke sagt noe, siden Bloggerne fortsatt har gått på TV, forteller bloggeren.

Ville gjerne vært med videre

Hun og forloveden Jan Lossius (24), som hun snart skal gifte seg med, sitter sammen foran videokameraet og forteller om det hun mener er en stor skuffelse.

– Jeg synes det er dumt. Jeg kunne ønske jeg kunne være med både nå og i fremtidige sesonger. Jeg har vært med helt siden jeg fikk William, forteller Rasmussen.

Kommunikasjonssjef i TV 2, Jan Petter Dahl, kan bekrefte at neste sesong blir uten Rasmussen.

– Vi kan bekrefte at Anna Rasmussen (mamma til Michelle) ikke er med i neste sesong av «Bloggerne». Vi vil gjerne takke Anna for det fine samarbeidet vi har hatt gjennom fem innholdsrike sesonger. Hun har tatt med seerne på en fantastisk reise, og vi ønsker henne all lykke til videre, sier Dahl.

Han forklarer at dette kommer på bakgrunn av en redaksjonell vurdering.

– Hver sesong gjøres det i en rekke redaksjonelle vurderinger for å sikre bredden i konseptet, og det er mye som skal klaffe for både deltakerne og produksjonen. Vi gleder oss til å fortelle hvem vi får følge i neste sesong av «Bloggerne» – noe som vil skje ganske snart, sier han.

Anna Rasmussen har ikke svart på TV 2s henvendelser torsdag kveld.