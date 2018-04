Ektemannen Frode Berg har vært sentral i å skape tillit, handel og samarbeid mellom folk på grensen. 4. desember reiste han til Russland.

Så forsvant han.

– Det var forferdelig. Det var uvisst hva som hadde skjedd, hvor han var, sier Anita Berg.

Meldingen om at ektemannen gjennom 42 år satt fengslet for spionasje i Moskva kom som et sjokk.

– Du faller sammen, men jeg var fast bestemt på at jeg skal stå i det, jeg skal være der for ham. Jeg skal kjempe det jeg kan og skal ikke gi opp.

– Det var ikke han

Snart gikk bildene av mannen i buret over TV-skjermene.

– Datteren vår ringte og var helt fortvilet. Jeg gikk over til henne og så en nedbrutt mann. Det var grusomt. Det var ikke han, på en måte. Det var forferdelig.

Det gjorde vondt å se russerne viste Berg fram som et bytte.

– «Se, her er bildet, her er trofeet vårt.» De hadde ikke trengt å gjøre det.

I Kirkenes stilte folk opp for familien og snakket varmt om innsatsen den tidligere grenseinspektøren gjorde for å styrke det norsk-russiske samarbeidet.

Så smalt det igjen.

Berg tilsto at han jobbet for etterretningstjenesten.

– Jeg tror ikke folk hadde forventet det. Jeg forstår at folk er usikre og stiller spørsmål, men jeg tror det er viktig at folk forstår at den eneste som kan fortelle om hva dette egentlig handler om, det er Frode, sier Gry Aaker, søsteren til Anita Berg.

Snakker på telefon

Søstrene tror Frode Berg var under press da han dro til Moskva 4. desember.

– Jeg skjønner nå, med tanke på hvor tungt han hadde det i høst, at ting ikke har vært greit, sier Anita Berg.

Onsdag fikk Anita snakke med mannen i 20 minutter på telefon. For første gang forteller hun om telefonsamtalene.

– Det er utrolig godt bare det å høre stemmen. Det gikk to måneder før vi fikk den første telefonen. Første gangen var det bare grusomt. Da måtte jeg prøve å psyke ham opp. Andre gangen var han litt lettere, og onsdag var han mye mer optimistisk og klar på ting.

De får ikke snakke om saken, men Anita hører at mannen nå tror de snart skal møtes igjen.

– Jeg hører det på stemmen, kraften i stemmen. At han er klar for å kjempe.

– Hvor raskt tror du han kan komme hjem?

– Det kan gå måneder. Kanskje slutten av året.

Håper på fortgang

Berg har tidligere kommet med sterk kritikk av etterretningstjenesten i Dagbladet, og anklaget dem for å ha utnyttet og misbrukt ektemannen, men ønsker ikke å kommentere dette.

Hun forventer nå at norske myndigheter forbereder seg på en spionutveksling, slik at mannen kan komme tilbake til Norge snarest mulig etter at rettsaken mot ham er over.

– Jeg håper ting går fort, og at han er her snart.

Hun er takknemlig for all støtte hun har fått fra den norske ambassaden i Moskva.

– De har virkelig stilt opp. De gjør alt for oss. Vi får muntlig beskjed når de har vært på besøk der, dagen etter kommer den skriftlige, og de bidrar til at Frode og jeg kan sende korte meldinger til hverandre. De utrolige.

Skriver bok

Berg har i tidligere samtaler fortalt at han skriver dagbok, og oppfordret Anita til å gjøre det samme.

– Nå sier han at det blir en bok.

– Det kan komme til å stå en del ting der som du ikke har visst om?

– Ja, det gjør det.

– Hvordan opplever du at han har holdt dette hemmelig for sine omgivelser?

– Jeg skjønner at han ikke har hatt det greit, og jeg har vært urolig, men ikke skjønt hva det har vært, så det har vært steintøffe måneder.

Hva hun tenker om mannens hemmelige oppdrag, er hun ikke klar til å fortelle. Hun vil ikke si noe om hva hun tenker rundt at han har tilstått å være kurer.

– Kan han ha blitt presset til en tilståelse?

– Nei, det blir mye synsing. Jeg kan ikke si noe om det. Men at det er noe han ikke ville ha gjort, det vet jeg ut fra reaksjonene hans.

– Men har du noen tanker om det?

– Den dagen jeg får prate med ham, da får jeg vite. I dagboka står tankene mine, frustrasjonen. Jeg har skrevet dagbok fra dag èn, også for å få oversikt over det som skjedde.

Mye å bearbeide

Hun tror det blir en ny situasjon for dem, når han kommer tilbake.

– Vi har vært sammen siden vi var 19 år, og alltid hatt kontakt med hverandre, og så plutselig er det stopp. De opplevelsene han sitter med på en knøttliten celle, det er mye vi må bearbeide.

Møter mye støtte fra folk i hele landet, og ikke minst fra støttegruppa i Kirkenes og folk hun møter på gata.

– Det har vært klemmer, veldig mye varme og omsorg. Det er veldig mye godhet

– Hva er det som gjør at du holder deg oppe mens du venter på at han skal komme tilbake?

– Jeg har vel et guts i meg, og jeg kan ikke sette med ned og synes synd på meg selv. Da blir man liggende der. Jeg skal stå i det.