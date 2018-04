Juryen i rettssaken som foregår mot TV-stjernen i Philadelphia, har kjent Bill Cosby (80) skyldig på alle punkter.

Juryen mener at kjendisen dopet Andrea Constand med vin og piller og deretter misbrukte henne seksuelt i hans hjem i 2004.

Cosby og Constand kom til forlik i et sivil rettssak i 2006, men saken ble gjenopptatt i 2015 da nye bevis kom frem.

I 2015 ble hemmelige dokumenter fra et avhør i 2005 lekket ut. Der kom det frem flere grove detaljer fra lange avhør med TV-stjernen. Cosby, som har nektet for alle anklager som har kommet fra over 30 kvinner, har vært gift siden 1964.

– Serieovergriper

For mindre enn et år siden greide en annen jury ikke å komme fram til enighet i saken.

Juryen kom fram til sin kjennelse etter en to uker lang rettssak der påtalemyndigheten førte fem andre kvinner som beskylder Cosby for overgrep som vitner. Under forrige rettsrunde fikk aktoratet bare føre ett slikt vitne. Kvinnenes forklaringer tegnet et bilde av TV-stjernen som en serieovergriper, noe som ser ut til å ha overbevist juryens syv mannlige og fem kvinnelige medlemmer.

Cosbys advokater har på sin side forsøkt å angripe fornærmede Andrea Constand og fremstille henne som en «grådig løgner». De har også anklaget de andre kvinnene som har stått fram for å være ute etter oppmerksomhet.

Cosby risikerer opp til ti års fengsel for hvert tiltalepunkt, og kan dermed få opp til 30 års fengsel.