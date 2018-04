Arsenal-Atlético Madrid 1-1

Den første semifinalen mellom Arsenal og Atlético Madrid ble en forrykende affære.

Gjestene fikk både en spiller og trener Diego Simeone utvist før det var gått et kvarter.

Det ga Arsenal og Arsène Wenger en gyllen mulighet til å sikre seg et godt utgangspunkt før bortemøtet i Madrid.

Vertene beleiret Atlético-boksen i jakten på den forløsende scoringen og etter en time fikk de uttelling ved Alexandre Lacazette.

Da virket det som om det skulle gå Arsenals vei. Vertene jaget flere mål, men ti minutter før slutt glapp det i stedet bakover.

Antoine Griezmann utlignet for gjestene etter slett forsvarsspill fra kaptein Laurent Koscielny.

Dermed endte det uavgjort på Emirates. Det har Atlético mest grunn til å være fornøyde med.

Wenger mente Arsenal kunne ha sikret seg avansement til finalen allerede torsdag kveld hvis de hadde tatt mulighetene sine.

– Selvfølgelig føles det som en bortkastet mulighet. Vi kunne kvalifisert oss i kveld, sier en fortvilet Arsène Wenger etter kampslutt ifølge BBC.

– Vi ga bort et mål fra intet.



– Atlético er klare favoritter

Nå spøker det i stedet for Arsenals finaleplass, mener TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

– Arsenal har vært to forskjellige lag hjemme og borte denne sesongen, de var nesten nødt til å få seg et godt utgangspunkt her for å ha mulighet til å ta seg videre.

– De kunne knapt drømt om en bedre mulighet. De spilte meget bra, men det er naturlig at det straffer seg når man brenner så mange sjanser. Nå er Atlético store favoritter. Det var de for så vidt før denne kampen også, sier Wikestad til TV 2.

Wikestad mener imidlertid at måten Arsenal spilte på, gir rom for trøst.

– Det gir en trygghet at de spilte såpass bra. Man tenker at Arsenal fort kan finne på å score i Madrid også. Lacazette virker å være på hugget. Det er mye positivt å ta med seg for Arsenal, det er på ingen måte over.

– Jeg tror imidlertid ikke at 1-0 hadde holdt heller. De hadde en alle tiders mulighet til å skaffe seg et strålende utgangspunkt, men misbrukte den, og det er nok det som irriterer Arsenal-fansen og Wenger mest.​

Rødt kort til Atlético etter ti minutter

Selve kampen ble en opphetet affære, og det var mildt sagt høy temperatur fra start.

Gjestene fra Madrid var kraftig på etterskudd og fikk betale prisen før det var gått ti minutter.

Høyreback Šime Vrsaljko havnet i dommerens bok etter bare to minutter etter å ha stoppet en kontring ved å plante knottene i leggen til Jack Wilshere.

Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert, for etter ti minutter var kampen over for kroatiske Vrsaljko.

26-åringen stemplet Lacazette stygt rett foran Clément Turpin – tilsynelatende likeglad over at han allerede hadde gult kort.

Dermed hadde Turpin ingen andre valg enn å gi høyrebacken hans andre gule kort for kampen og marsjordre.

Diego Simeone var tydelig rasende over dommeravgjørelsen, og ga tydelig uttrykk for sin vrede bare minutter senere. Det tolererte ikke den franske dommeren og sendte Simeone rett på tribunen.​

TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad mener utvisningen var helt korrekt.

– Begge de to gule kortene er udiskutable. Bra og modig dømt, sier han til TV 2.

– Mulig det er litt strengt å sende Simeone på tribunen, men han var inne på banen, og vi vet ikke hva som ble sagt. Mange i England har fremdeles VM 98 og situajsonen mellom Beckham og Simeone friskt i minne, så det var nok en del som koste seg da han ble sendt bort.

Arsenal med sjanse-bonanza

Dermed var tonen satt for oppgjøret.​

Og det var hjemmelaget som styrte alt de første minuttene.

Alexandre Lacazette har vært i god form etter at han kom tilbake fra skade, og franskmannen kunne fort vært tomålsscorer etter bare syv minutter.

Først traff spissen stolpen med en volley etter et nydelig innlegg fra Danny Welbeck. Minuttet etter testet han Jan Oblak i Atlético-buret med en heading, men slovaken parerte mesterlig.

Oblak måtte igjen i aksjon etter 20 minutter. Denne gangen var det Welbeck som kom nær en scoring etter vakkert Arsenal-spill. Spissen spilte vegg med Wilshere, men avslutningen var ikke god nok til å overliste gjestenes sisteskanse.

På den påfølgende corneren kunne Laurent Koscielny ha sendt vertene i ledelsen, men franskmannen leverte en skikkelig midtstopperavslutning og sleivet ballen utenfor fra fem meter.

Det var bare et knippe av sjansene som Arsenal produserte – uten å få uttelling.

– Arsenal har startet forrykende, og de burde ha scoret. Dette er en mulighet Arsenal bare kan drømme om. Den må de nesten utnytte om de skal komme seg til finalen, sa Wikestad til TV 2 underveis i kampen.

Griezmann nær scoring

Antoine Griezmann og resten av Atlético-angrepet var totalt usynlige den første halvtimen, men etter 33 minutter satte superstjernen en støkk i Arsenal-supporterne da han forsøkte seg med et skudd fra drøyt 20 meter.

David Ospina hadde små problemer med å ta hånd om avslutningen, men det var likevel ting som tydet på at Atlético hadde samlet seg etter sjokkstarten.

Fem minutter senere kom Griezmann mye nærmere etter en fantastisk forarbeid av Thomas Partey. Ghaneseren dro seg forbi tre Arsenal-spillere og fikk til slutt lagt ballen på et sølvfat til Griezmann.

Spissen banket til fra snaue 16 meter, men Ospina reddet mesterlig.

Til tross for en uvanlig hendelsesrik førsteomgang, gikk lagene dermed målløse i garderoben til pause.

Det hadde Atlético Madrid mest grunn til å være fornøyde med.

– Det er slett ikke usannsynlig at Atlético kontrer inn et mål og unngår tap her, sa Wikestad i pausen.

Lacazette sendte Arsenal i føringen

Den andre omgangen starter ikke like forrykende som den første, uten at det betydde at den var kjedelig.

Bortelaget lå kompakt og demmet lenge opp for vertenes angrepsbølge. Samtidig måtte Arsenal unngå å blottlegge seg bakover for ikke å gi gjestene farlige kontringsmuligheter.

Etter 60 minutter satt den imidlertid for hjemmelaget.

Nacho Monreal fant Lacazette i boksen med et godt innlegg.

Spissen viste strålende timing og spenst da han knuste en Atlético-forsvarer i luften og stangen ballen i mål nede ved stolperoten – denne gang utenfor Oblaks rekkevidde.

Griezmann straffet Arsenal

Arsenal styrte det meste på Emirates og jaget flere mål i visshet om at et tøft returoppgjør venter.

Det skulle straffe seg.

En lang ball fant Griezmann i bakrom. Han utnyttet en dårlig klarering fra landsmannen Koscielny og satt inn utligningen i åpent bur etter at Ospina reddet det første forsøket.

Den store sluttspurten uteble fra hjemmelaget og dermed endte oppgjøret 1-1.

– Arsenal er uheldige på målet. Det skjer så mye tilfeldigheter der hvor både Koscielny og Skhodran Mustafi sklir. Atlético var ekstremt effektive, sier Wikestad.

I den andre semifinalen tok Marseille første stikk mot RB Salzburg med 2-0-seier hjemme på Stade Velodrome. Florian Thauvin og Clinton N'Jie sto bak scoringene.

Cazorla tilbake i trening

Til tross for et skuffende resultat kan imidlertid Arsenal-fansen glede seg over noe som skjedde før kampstart.

Santi Cazorla var ikke en del av Arsenal-troppen, men det varmet likevel mange fotballhjerter å se den svært skadeplagede spanjolen trene med ball ute på Emirates-matten før kampen.

Det kan tyde på at den 33 år gamle teknikeren i hvert fall nærmer seg et comeback.

Cazorla har ikke vært på banen for Arsenal siden Mesterliga-kampen mot Ludogorets tilbake i oktober 2016 på grunn av en stygg akillesskade.