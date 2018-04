Verdens største tjeneste for strømming av musikk, Spotify, varsler at de øker prisene for Premium-abonnement.

Spotify-brukere med Premium-abonnement får i disse dager en e-post med tittelen «Viktige endringer i medlemskapet ditt».

I e-posten står det:

«Den 1. mai endres prisene for Premium fra NOK 99 til NOK 109. Dette bidrar til at vi kan fortsette å gi deg den aller beste musikktjenesten».

Videre i eposten skriver Spotify at de som allerede har Premium-abonnement får beholde den gamle prisen i to måneder til, før fakturaen automatisk stilles opp til 109 kroner i juli.

Spotify opplyser at familieabonnementet går fra 149 til 169 kroner i måneden, mens studentabonnementet går fra 49 til 54 kroner i måneden.

For bare noen få dager siden varslet Spotify at tjenestens gratisversjon skal bli bedre. Dette innebærer at gratisbrukere skal få gleden av noen funksjoner som tidligere kun har vært tilgjengelig for dem med Premium.

Dette inkluderer blant annet tilgang til spillelister som Daily Mix og Discover Weekly, og 15 spillelister hvor man kan spille av hvilken sang man vil, uten å måtte bruke «shuffle».

Spotify har 71 millioner brukere med Premium-abonnement, og 90 millioner gratisbrukere. Strømmetjenesten har varslet at de tror det totale antallet brukere kan vokse til over 200 millioner innen utgangen av 2018.