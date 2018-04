RBK-LSK 1-0

Mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg skulle vært spilt før seriestart, men kuldebølgen som skapte trøbbel i sesonginnledningen gjorde at kampen ble utsatt.

Torsdag gikk den endelig av stabelen, og Rosenborg stilte B-preget på Åråsen. Men selv om en rekke stjernespillere fikk hvile, spilte Nicklas Bendtner fra start. Og det var nettopp han som var forskjellen på lagene da.

Sju minutter ut i andre omgang, var det et stykke Bendtner-magi som sørget for at Rosenborg vant 1-0.

Dermed vant trønderne trofeet som cup- og seriemester gjør opp om for andre år på rad.



– VM-klasse

Dansken spilte ballen mellom beina på LSK-forsvarer Marius Amundsen, før han satte ballen i mål.

– Jeg tar ballen og vil egentlig spille med Botheim, men så ser jeg at jeg kan få den mellom beina hans og det lykkes. Det var en fin avslutning og et godt mål, sier Bendtner til MAX.

30-åringen hylles også av Jesper Mathisen.

– Det er ikke mange andre enn Bendtner i norsk fotball som kan score slike mål. Alle som holder med RBK får ståpels av den scoringen der, og det tror jeg Hareide også fikk. Det der er VM-klasse fra Bendtner på Åråsen, konkluderer TV 2-eksperten.​​

Da Rosenborg vant Mesterfinalen i fjor ble Brann slått 2-0. Bendtner mener trofeet er spesielt viktig for klubbens mer urutinerte spillere.

– Det betyr mye. Jeg er stolt av de unge spillerne i dag. De går profesjonelt til oppgaven og har en sterk innstilling kampen gjennom. Det er et trofé for dem å vinne, sier Rosenborg-spissen, som gledet seg over at RBK-ungguttene grep sjansen.

– Når begge lag selvsagt er mer fokusert på ligaen, blir det en vanskelig kamp å spille i dag. For oss var det viktig å vise frem noen av våre unge talenter, og jeg synes vi spilte en meget god kamp. Vi vant fortjent, mener han.

Keeperkrøll

Det var sjansefattig innledningsvis, men etter et drøyt kvarters spill var Rosenborg nær ved å ta ledelsen etter fryktelig klønete spill fra Lillestrøm-keeper MarkoMaric.

Et innlegg fra Rafik Zekhnini skulle vært enkel mat for sisteskansen, men han endte opp med nesten å kløne ballen i eget mål.

Seks minutter senere ble det farlig da RBK-keeper Arild Østbø ga en svak retur, men Thomas Lehne Olsen fikk ikke kontroll på ballen og RBK klarte å avverge.

Lillestrøm spilte seg til kampens foreløpig største sjanse etter 36 minutter. Simen Rafns corner endte på bannebrasken til Charles Ezeh, men ballen endte med å treffe tverrliggeren.

Bendtner-kunst

Nærmere kom ingen av lagene før hvilen på Åråsen.

– Det er ikke noen fantastisk fotballkamp. Det sitter ikke helt. Vi må løfte oss i andre omgang, konkluderte RBKs Even Hovland til MAX i pausen.

Å heve seg måtte Rosenborg gjøre uten Hovland, som ble igjen i garderoben og ble erstattet av Tore Reginiussen i det som kan ha vært et bytte som var planlagt på forhånd fra Kåre Ingebrigtsen side.

Hovland fikk likevel viljen sin, for selv om Rosenborg stilte B-preget hadde de en klassespiller av ypperste merke på topp.

Etter 52 minutter viste dansken seg frem fra sin aller beste side. Først spilte han ballen sylfrekt mellom beina til Marius Amundsen, før han iskald satte ballen forbi Maric i LSK-målet.

Kjempesjanser

Sju minutter senere var Rosenborg nær ved å doble ledelsen etter et strålende frispark fra Jonathan Levi. Returen endte opp hos Besim Serbecic, men for åpent mål headet det bosniske stopperen ballen over mål.

20 minutter ut i omgangen kom Alexander Søderlund inn for Erik Botheim, og angriperen hadde på banen et drøyt minutt da han burde gitt Rosenborg en 2-0-ledelse.

En fantastisk pasning fra Nicklas Bendtner sørget for at Søderlund kom helt alene mot Mari, men angriperen ødela scoringsmuligheten for seg selv med en elendig førstetouch.

– Høy klasse

Med tolv minutter igjen forlot Bendtner og Zekhnini banen til fordel for ungguttene Olaus Skarsem (19) og Emil Konradsen Ceide (16).

Lillestrøm forsøkte seg på en sluttspurt, og en suser fra Simen Rafn tvang frem en god redning fra Østbø.

Vertene holdt trykket oppe, men maktet ikke å overliste det urutinerte RBK-mannskapet.

– Lillestrøm er nær utligning helt mot slutten, men redningen til Østbø holder høy klasse! Hansen er selvfølgelig den klart beste keeperen i RBK, men Østbø viser at han er en solid keeper å ha i bakhånd, mener Jesper Mathisen.