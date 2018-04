Tiltaket kommer som en følge av en voldsom økning i boligprisene i Palma, melder den spanske TV-kanalen Tele5.

Eiendomsprisene steg med 7,4 prosent i 2016, og leieprisene har økt med smått utrolige 40 prosent siden 2013, rapporterer TV-kanalen. Palma er den dyreste byen i Spania, tett fulgt av Barcelona og Madrid.

Årsaken? Etterspørselen etter ferieleiligheter via portaler som Airbnb og HomeAway har skutt i været. Prisveksten gjør det stadig vanskeligere for de fastboende å ha råd til et sted å bo.

Uro over masseturisme

Forbudet trer i kraft i juli. Det omfatter kun leiligheter, ikke eneboliger og rekkehus.

Utleie av private leiligheter til pengesterke turister har ført til protester i flere byer fordi det driver eiendomsprisene oppover og gjør det vanskeligere for vanlige folk å bo i populære turistbyer. Både i Barcelona og i San Sebastián var det protester og aksjoner mot turisme i fjor.

– Dagens masseturisme fordriver folk fra nabolagene sine og skader miljøet, sa en talsmann for aksjonsgruppen Arran til BBC i fjor.

Gruppen ble filmet da de skar opp dekkene på utleiesykler og en turistbuss, ifølge The Guardian.

– Må gå an å bo her

Mallorcas hovedstad Palma er imidlertid det første stedet i Spania hvor myndighetene innfører et forbud mot korttidsutleie av leiligheter til turister.

– Palma må være en by det går an å bo i, og det verste som kan skje er at innbyggerne må flytte, sier Palmas ordfører Antoni Noguera til nyhetsbyrået Reuters.