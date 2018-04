Ved et av grensegjerdene ligger en far og slapper av mens han titter bort på sønnen som leker. Stemningen langs grensen mellom Sør-og Nord-Korea virker å være avslappet.

Klasene av piggtråd på toppen av gjerdene og de tomme vakttårnene er det eneste som vitner om at vi er ved det som har vært en av verdens farligste grenser i snart 70 år.

Men dagen før den store dagen er stemningen god. Og de vi møter har store forventninger til toppmøtet som holdes her fredag.

– Jeg håper dette møtet går bra, sier Lee Seul Bee.

Har vokst opp med trussel om krig

Hun er sammen med venninnen Pheon Sun Hwa, som også tror morgendagens møte mellom Sør-Koreas president Moon Jae in og Nord-Koreas leder Kim Jung un vil gi resultater.

– Jeg håper og tror de vil ha gode samtaler og dialog for å få til et godt resultat, sier Pheon Sun Hwa.

Som de fleste koreanere har de begge vokst opp med trusselen om krig hengende over seg. Nå håper de fredagen kan bidra til at frykten forsvinner.

– Når jeg hører dårlige nyheter blir jeg alltid nervøs, så jeg håper dette landet kan bli stabilt og trygt, sier Lee Seul Bee.

Fortsatt i krig

Teknisk sett er Sør- og Nord-Korea fortsatt i krig. Landene sluttet aldri fred etter Koreakrigen, som raste på halvøya mellom 1950 og 1953.

AVTALEN: Dette dokumentet sørget for at kamphandlingene mellom landene stanset i 1953. Foto: Torbjørn Fardal

Det var en våpenhvileavtale som stanset kamphandlingene den gang. TV 2 har tidligere besøkt bygget der våpenhvilen den ble fremforhandlet. Det ligger på nordkoreansk side, bare et steinkast unna stedet der fredagens toppmøte holdes.

Nå håper mange at møtet vil bidra til at våpenhvilen erstattes med en fredsavtale mellom de to landene.

– Jeg håper toppmøtet i morgen går så bra at det ender med en erklæring som gjør slutt på krigen, slik at det baner vei for en fredsavtale. Dette er det jeg forventer og håper, sier Pheon Sun Hwa.

Håp i nord

Men det er ikke bare på denne siden av grensen forventningene til morgendagen er store. Også i Nord-Korea skaper toppmøtet håp.

På vegne av TV 2 har den nordkoreanske avhopperen og journalisten Kang Mi Jin intervjuet nordkoreanere via telefon.

– Mange tror piggtrådgjerdene vil forsvinne, mennesker forventer det, sier en nordkoreansk mann.

Ved å intervjue nordkoreanere via telefon får vi ærligere svar enn hvis vi hadde gjort intervjuene under regimets kontroll inne i Nord-Korea.

– Mennesker tror på muligheten for gjenforening. Og stemningen er bedre på grunn av de forventningene, fortsetter mannen vi snakker med.

En nordkoreansk kvinne forteller på telefon at i nabolaget der hun bor håper mennesker at dette kan være starten på en gjenforening av landene.

– Den gamle damen som bodde ved siden av oss sier det på denne måten: Jeg håper de to landene vil forenes så snart som mulig. Og jeg lurer på hva mennesker på den andre siden tenker om det, forteller den nordkoreanske kvinnen.