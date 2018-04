Bergen (TV 2): Han var en del av gullaget i 2007. Etter tidenes beste Brann-åpning ser Erik Huseklepp konturene av et nytt storlag fra byen mellom de syv fjell.

– Fantastisk, de har gjort det ekstremt bra og virker veldig solid.

Så solide er Brann at de er ubeseiret i Eliteserien og står med imponerende 11-2 i målforskjell. Da starter selvfølgelig praten om at «gullet skal hem» i Bergen.

– Redd de blir for sterke



Men selv om Brann er fem poeng foran Rosenborg tror Huseklepp det skal bli vel tøft å kopiere bragden fra 2007.

– Lars Arne Nilsen holder nok beina deres godt på bakken. De leder med fem poeng på Rosenborg og må bare kjøre på. Men Rosenborg kommer nok. Jeg tror, eller er redd for, at de blir for sterke. De har det beste laget og den bredeste troppen, men så lenge Brann har luken så må de bare kjøre på, sier Huseklepp til TV 2.

– Hva er årsaken til suksessen?

– De er blitt mye bedre med ballen. Spesielt på bortebane har de gått inn i kampene for å vinne de. De har tatt kontroll med å ha ballen selv og spilt ut motstanderne - noe som igjen koster mindre krefter. Derfor har de tatt lurven av gode hjemmemotstandere som for eksempel Sarpsborg og Strømsgodset. Brann har aldri før hatt ballen så mye som nå, sier han.

– 2007-laget sterkere



33 år gamle Huseklepp har ikke lagt skoene på hyllen, og fra OBOS-ligalaget Åsane følger han godt med på hva hans gamle lag gjør.

– På papiret var nok 2007-laget sterkere enn dagens, men det denne gjengen har som er mer solid er den defensive tryggheten. De slipper nesten ikke inn mål. Da vi vant i 2007 så var det litt mer mål i mot. Men så mangler de essene på topp - som Thorstein (Helstad journ. anm.) og ....eh....

– Og Erik Huseklepp?

– Hehe, ja, hehe, neida...