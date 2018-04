Den har vært med oss i over 25 år, i lange perioder har Ford Mondeo også vært en av Norges aller mest solgte biler.

Lenge var den sammen med Volkswagen Passat og Toyota Avensis et naturlig valget for småbarnsfamilier som trengte stor stasjonsvogn, uten at det skulle koste altfor mye penger.

Mondeo har også markert seg som en av de mest kjøreglade bilene i klassen. Med den siste generasjonen har den også tatt et skritt i mer eksklusiv retning, med komfortabel kjørefølelse, god støydemping og mye utstyr tilgjengelig.

Oppstått usikkerhet

Dette til tross: Salget har falt kraftig, ikke bare i Norge, men i de aller fleste markeder. Stasjonsvognene har de siste årene blitt skviset hardt av både crossovere og SUV-er. Her hjemme har nok Mondeo også tapt mye salg til ladbare hybrider.

Dagens Mondeo er søstermodell til Ford Fusion som selges i USA. De to bilene er nær identiske. Derfor har det også oppstått mye usikkerhet rundt framtiden til Mondeo, etter at det denne uken har blitt kjent at Ford skal droppe Fusion hjemme i USA.

Droppe modeller og markeder

Dette er et ledd i en kraftig omorganisering hos Ford. De kutter også ut småbilen Fiesta i USA, bare Mustang og nykommeren Focus Active blir igjen av personbilene. Nå skal det i stedet satses tungt på SUV-er og pickuper. Ford-sjefene er også svært tydelige på at de er innstilt på å snu seg fort, og droppe både modeller og markeder som ikke er profitable.

Dagens Mondeo finnes også i en hybrid-versjon, men ladbar er den ikke.

Det skjer etter at aksjekursen til Ford lenge har vært påfallende lav. Aksjemarkedet har helt tydelig ikke hatt tillit til selskapets ledelse – og framtidsutsiktene. Det håper man å gjøre noe med nå.

Kommer med facelift

Engelske Autoexpress skriver nå at fremtiden til Mondeo er høyst uviss etter det som har skjedd i USA. Dagens Mondeo ble introdusert i 2014, da hadde Fusion-utgaven allerede vært i salg i USA i to år.

Autoexpress siterer en talsmann for Ford i Europa som sier følgende:

– Ford Mondeo forblir en viktig del av vårt produktutvalg i Europa. Vi har oppgraderinger som kommer senere i år, her får vi se både nye motorer og oppdateringer innvendig og utvendig. Dessuten forbedring på rekkevidden til hybridutgaven.

Forrige generasjon Mondeo var Norges mest solgte bil da den kom på markedet, nå kan du gjøre svært gode kjøp på den i bruktmarkedet.

Også Avensis forsvinner

Dette betyr i praksis en sen facelift for Mondeo, normalt sett kommer disse tre-fire år etter at modellene først er i salg. Men det gir mening hvis det ligger i kortene at dagens Mondeo blir den siste. Da vil nok Ford ønske å gi den lengre levetid enn sine øvrige modeller.

Blir det derimot en ny generasjon, kan det nok være aktuelt å utvikle denne sammen med en ny modell for det kinesiske markedet, eventuelt også at den produseres der. Å ta frem en helt ny Mondeo bare for det europeiske markedet er nok lite aktuelt, tatt i betraktning salgsutviklingen for dette segmentet de siste årene.

Da kan det hende at det samme skjer med Mondeo som med en annen tidligere storselger: Nemlig Toyota Avensis. Den er også på vei ut, etter at dagens generasjon har vært holdt i live uvanlig lenge.

