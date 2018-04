Håndballguttas sterkeste mann er klar for ny klubb. Henrik Jakobsen (25) forlater danske GOG og skal kommende sesong spille for franske Fenix Toulouse.

Nordmannens nye klubb bekrefter på sine nettsider at Jakobsen har skrevet under på en toårskontrakt.

– For meg var Fenix det beste valget for min karrière. Klubben er ambisiøs, profesjonell og laget består av mange gode spillere. Jeg fikk også et veldig godt inntrykk da jeg kom til Toulouse for å bli kjent med byen og fasilitetene og å møte trenerne, sier han.

Nye utfordringer

​Toulouse ender denne sesongen omtrent midt på tabellen i den franske toppdivisjonen. De ligger i skrivende stund på 8. plass.

– Jeg ønsker nye utfordringer i Lidl Starligue. Jeg håper jeg kan forbedre laget og bidra til dets suksess. Jeg ser frem til å spille for Fenix kommende sesong, sier Jakobsen.

Daglig leder Philippe Gardent er strålende fornøyd med å ha sikret seg den norske strekspilleren.

– Med sin landslagserfaring har Henrik allerede erfaring fra høyeste nivå, og det vil kun være positivt for oss, mener han.

Må klippe opp XXXXL-drakten

25 år gamle Jakobsen har vært blinket ut som Bjarte Myrhols (35) sannsynlige erstatter på landslaget den dagen veteranen gir seg.

Han har tidligere fått oppmerksomhet for sine enorme overarmer, som er såpass solide at selv XXXXL-drakten må klippes opp.

– Jeg har trent systematisk styrke i mange år. Det ligger mye trening bak. Det tar noen år å venne seg til de kiloene og samtidig beholde farten. Men jeg er innstilt på at det skal jeg klare. Jeg har veid både 110 og 120 kilo, men jeg tror 115 er det som passer meg best, har Jakobsen tidligere forklart til NTB.

På Fenix Toulouse presenteres han som 1,96 høy og 112 kilo.