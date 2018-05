Det er ikke så ofte verden får nye bilmerker – og det er heller ikke ofte at større merker forsvinner.

I vår del av verden er Rover og Saab to av de siste eksemplene på det siste. Nå tyder mye på at de snart får selskap av et tredje, nemlig italienske Lancia.

De har røtter helt tilbake til 1906. Entusiast-merket har hatt en høy stjerne blant verdens bilinteresserte i flere tiår, men i de senere årene har det gått kraftig nedover.

Selges bare i Italia

Lancia er en del av Fiat-konsernet. Og særlig etter at Fiat tok kontrollen over amerikanske Chrysler (og skapte Fiat Chrysler Automobiles, forkortet til FCA), har det blitt tydelig at Lancia er den store taperen.

De siste årene har de bare hatt én eneste modell igjen, nemlig småbilen Ypsilon som fikk en større oppgradering for fire år siden.

Nå selges den i bare ett land, nemlig "hjemme" i Italia. Og den begynner virkelig å trekke på årene.

Ypsilon kan være inne i sitt siste år i år, og det er ingen planer om å investere mer i modellen.

Dårligere marginer

Ypsilon kom nemlig på markedet tilbake i 2011. Da hadde Fiat-konsernet brukt over 500 millioner Euro på utviklingen av modellen. Slik sett er det kanskje ikke rart at man forsøker å holde liv i den så lenge som mulig.

Helt siden den kom på markedet, har Ypsilon vært en av de mest særpregede småbilene du kan kjøpe. Utseendet skiller seg fra mengden, og Lancia har vært flinke med å gi den ekstra designdetaljer. Likevel: Nå er lav pris helt avgjørende for at den skal klare seg mot langt nyere og mer moderne konkurrenter. Dermed blir også marginene på bilen dårligere.

Dette dashbord-designet ble ikke akkurat utviklet i fjor... Her er det lett å se at bilen begynner å bli gammel.

Økonomi foran nostalgi

Hjemme i Italia ligger det an til landesorg når produksjonen av Ypsilon stanser, og merket dermed i praksis blir nedlagt. Her er det mye følelser inne i bildet. Men FCA har ikke latt seg rive med av det. De har vært tydelige på at de ikke har kapasitet til å satse på alle sine merker, og at økonomi trumfer nostalgi.

I stedet skal de konsentrere satsingen på tre tradisjonsrike Fiat-merker: Nemlig Alfa Romeo, Maserati og nettopp Fiat. Det er krevende nok i seg selv, i en bransje hvor konkurransen blir stadig tøffere.

