Gjennom 15 år, 30 sesonger og 435 programmer har Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (44) sørget for å underholde det norske folk – fredagskveld etter fredagskveld.

Men i november ble det klart at de to talkshowvertene legger programmet på hylla. Hva som vil skje med Senkveld videre, har vært et stort spørsmål.

Nå er det imidlertid endelig klart:

Det blir programlederen og talkshowverten Stian Blipp (28), samt den tidligere snowboarderen Helene Olafsen (28) som tar over programmet.

– Det føles surrealistisk, sier Olafsen til TV 2.

– Jeg har blandede følelser. Jeg kjente på både glede og kvalme da jeg fikk nyheten. Men det føles først og fremst helt fantastisk, sier Blipp.

TV 2 møter duoen i TV-studioet i Nydalen, hvor Thomas og Harald skal spille inn en av deres siste Senkveld-episoder torsdag ettermiddag. Her skal de to arvtakerne være gjester – og avsløre den store nyheten.

De to 28-åringene innrømmer at de kjenner på en ærefrykt når de nå skal ta over et av TV 2s største underholdningsprogrammer.

– Thomas og Harald har holdt på i 15 år, og de er en del av TV-historien. Folk har vokst opp med disse guttene, så det er ikke lett å komme inn og ta over. Vi må berømme de for det de har klart og krysse fingrene for at vi kan nå de til knærne, sier Blipp.

– Jeg er vettskremt. Jeg håper at folk slipper å sette tacoen i halsen, sier Olafsen.

Har startet jobbingen

Olafsen og Blipp forteller at det ikke er lenge siden det ble klart at de to skal ta over Senkveld.

– Vi har visst det et par uker, men det har føltes som fantasi. Det er først i dag, når det blir kjent, at det vil gå opp for oss, sier Blipp.

SAMMEN MED ARVTAKERNE: Thomas Numme, Stian Blipp, Helene Olafsen og Harald Rønneberg. Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

Det blir rar stemning i studio når både de to nåværende programlederne, og de to kommende, møtes. For siste gang sitter Stian Blipp og Helene Olafsen i gjestesofaen, og det er en av de siste gangene Thomas og Harald sitter på programlederplass.

– Vi er jo enige om at vi skal gi oss. Samtidig er dette veldig vemodig – det er litt rart for oss alle sammen, sier Thomas og Harald på innspillingen av fredagens Senkveld.

– Vi må bare si at vi kommer til å heie veldig på dere, sier Thomas Numme til de to nye programlederne.

– Men hvem blir meg og hvem blir «Nummis», spør Harald spøkefullt.

– Det er det som er problemet, da. Vi er jo ikke dere, så vi må vel bare finne våre egne roller, sier Blipp.

Tradisjon

Duoen har allerede startet forberedelsene til høstens premiere.

– Vi har begynt å snakke sammen og leke med ideer, og det flyter bra. Så jeg tror det blir veldig gøy, sier Olafsen.Olafsen og Blipp er klare på at de ikke skal gjøre Senkveld helt ugjenkjennelig for TV-seerne.

– Dette er en tradisjon, og TV-seerne har kjent på en spesiell følelse på fredagskveldene. Vi ønsker ikke å ødelegge den. Det kommer ikke til å være ugjenkjennelig, og det vil fremdeles føles som Senkveld. Vi skal bare prøve å tilføre vårt krydder til denne retten, sier Blipp.

Han er den av dem som har erfaring fra talkshow – i to sesonger har han ledet Stian Blipp Show på TV 2.

– Jeg kommer nok til å ta med meg noe fra der, men Senkveld kommer ikke til å se ut som Stian Blipp Show på noen som helst måte. Men det er kanskje noen ideer som jeg aldri fikk brukt der som jeg nå kan bruke her, sier Blipp.

– Bygger for fremtiden

I en pressemelding sendt ut av TV 2, forteller programredaktør Jarle Nakken at det vil bli noen forandringer, men at konseptet Senkveld vil bli fullt gjenkjennelig til høsten.

– Vi har alle vært klar over at tiden en gang ville komme når Thomas og Harald ønsket å få helgefri. Det at de to har samlet folket hver fredagskveld i 15 år kunne vel ingen forestille seg den dagen de startet. Nå bygger vi for fremtiden og hele puslespillet er ennå ikke satt, men Stian og Helene vil utgjøre ryggraden i det som blir TV 2s nye store fredagssatsing. Vi gleder oss til å se de to fra høsten av, sier programredaktør Jarle Nakken.

Ulik bakgrunn

Stian Blipp har vært knyttet til TV 2 siden 2012, da han ledet Norske Talenter sammen med Solveig Kloppen. Siden den tid har han ledet Idol, Mitt Dansecrew og to sesonger av sitt eget talkshow Stian Blipp Show.

– Stian er fantastisk gøy å være med. Han er flink i alt og veldig jovial, selv om han er bergenser, sier Olafsen om sin nye kollega.

Helene Olafsen begynte i TV 2 for kun én og en halv måned siden. Da signerte hun en lengre avtale med kanalen, og det ble annonsert at hun skal jobbe med både sport- og underholdningprogram.

Hun la opp som snøbrettkjører på grunn av skader i 2016. Året etter gikk hun helt til topps i «Skal vi danse». Hun har tidligere jobbet for NRK, hvor hun ledet «Idrettsgallaen», Discovery, hvor hun var en del av vinter-OL-teamet i Sør-Korea, og VGTV, hvor hun var en del av «Spårtsklubben».

– Helene er veldig naturlig og ekte på TV. Når man ser Helene på skjermen, så føler man at man kjenner henne. Hun er varm og god, er Blipps beskrivelse av programledermakkeren.

Se intervjuet med de to arvtakerne på «Senkveld med Thomas og Harald» på TV 2 og TV 2 Sumo fredag klokken 22.15.