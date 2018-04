Sør-Vest politidistrikt fikk melding klokken 13.55 om at en tre år gammel jente var påkjørt av en gravemaskin på Gilja i Gjesdal, Rogaland.

– Luftambulansen er på vei for å hente henne, skriver politiet på Twitter klokken 14.18.

Ifølge operasjonsleder Helene Strand ble den skadde jenta og hennes mor fraktet til Stavanger universitetssykehus i helikopter.

– Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med at jenta kom ut fra en lekeplass, hvor en hekk hindret gravemaskinførers sikt, opplyser politiet.

Klokken 14.51 melder politiet at jenta ikke ble overkjørt, men traff gravemaskinen i front da hun kom springende ut fra en hekk.

– Hun har fått et kutt i pannen og er fraktet til sykehus med Luftambulansen. Hun var hele tiden våken og ved bevissthet, og det kan se ut som at hun ikke har alvorlige skader, sa operasjonsleder Atle Skretting ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger aftenblad like før klokken 15.30.

I en pressemelding opplyser sykehuset at jenta er alvorlig skadd, men at tilstanden er stabil.