Det svenske fotballforbundet melder i en pressemelding at Zlatan Ibrahimovics nei til landslaget står fast.

Dermed blir det ingen VM-tur på stjernespissen.

– Jeg pratet med Zlatan på tirsdag. Han ga beskjed om at han ikke hadde endret seg angående landslagsspill – det er nei som gjelder, sier landslagssjefen Lars Richt.

Spekulasjonene rundt et mulig landslagscomeback for 36-åringen har rast siden Sverige sensasjonelt slo ut Italia og gikk til sluttspillet i Russland.

Det fikk ytterligere bensin på bålet da han åpnet for en landslagsretur i et intervju i mars. Senere bekreftet det svenske fotballforbundet at de hadde en dialog med Zlatan.

– De ringer hver dag, hevdet Ibrahimovic da han ble klar for LA Galaxy.

Superspissen tok USA med storm i debuten, og det økte kravene om at det måtte bli en retur til landslaget.

Han skapte også overskrifter da han skrev på sosiale medier at sjansen for at han spilte i VM var «skyhöga» – et utspill som viste seg å være et reklamestunt for Zlatans nye spillselskap.

Spillselskapet er også blitt nevnt som et hinder for VM-spill, ettersom det er mot FIFAs reglement at en spiller kan ha eierinteresser i et betting-selskap.

Saken oppdateres.