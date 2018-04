17. april omkom den amerikanske tobarnsmoren Jennifer Riordan (43) etter en ulykke på et Southwest Airlines-fly på vei fra New York til Dallas.

Mens flyet var i luften, eksploderte den ene motoren.

Undersøkelser har vist at et av motorens turbinblader plutselig brakk tvers av. Bladet ødela motordekselet, og vrakdelene ødela deler av vingen.

Vinduet på rad 14 ble knust. Ved vindusplassen satt Jennifer, som ble halvveis sugd ut av flyet selv om hun hadde på seg sikkerhetsbelte.

– Tenkte det ikke kunne være så ille

Flyet nødlandet i Philadelphia, og alle passasjerene kom uskadd fra hendelsen, unntatt Jennifer. 43-åringen etterlater seg ektemannen Michael, datteren Avery (12) og sønnen Josh (10).

– Presten på sykehuset ringte og sa at de trengte å snakke med ektemannen til Jennifer Riordan, forteller Michael til ABC News.

Presten sa at Michael straks ville bli ringt av sykehuslegen. Før legen rakk å ringe Michael, hadde han funnet nyheter på nett hvor det stod at en passasjer var skadet.

– Jeg så at en var skadet, og tenkte «Ok, hele flyet krasjet hvert fall ikke, så det kan ikke være så ille. Hun er bare på sykehus, og jeg kan dra dit og holde hånden hennes, sier Michael.

MISTET LIVET: Tobarnsmoren Jennifer Riordan (43) omkom da hodet og overkroppen ble sugd ut gjennom det knuste vinduet på flyet. Passasjerer klarte etter hvert å dra Jennifer tilbake inn i flyet, men livet stod ikke til å redde. Foto: Marty Martinez / AP

To minutter senere ringte legen og fortalte at de hadde prøvd alt de kunne, men at livet til Jennifer ikke stod til å redde.

– Jeg tenkte umiddelbart på barna, og hvordan jeg skulle fortelle dem at moren deres var borte, sier Michael.

Minnestund

Jennifer skulle egentlig møte familien på sønnens baseball-kamp den samme kvelden. Etter at Michael fikk vite om konas død, kjørte han til skolen for å fortelle det til barna. Da han skulle dele den ubegripelig triste nyheten, tok han dem med inn i et kapell.

– Jeg tok tak i hendene deres, satte meg på kne, og sa at mamma ikke kommer til å komme hjem, forteller Michael.

På søndagen etter ulykken samlet hundrevis av mennesker seg for å sørge over Jennifers død. Michael sier det var den første gangen han følte ro etter konas død, gjennom å være sammen med andre som også var en del av Jennifers liv.