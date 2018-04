Etter 5-2-seieren mot Roma har Liverpool én og en halv fot i Champions League-finalen. (Se målene i Sportsnyhetene øverst.)

Finalen spilles 26. mai i Kiev. Det er midt under ramadan, muslimenes fastemåned.

Under ramadan skal de troende avstå fra drikke og mat mellom soloppgang og solnedgang. Det er kanskje ikke et problem for den vanlige mannen i gaten, men for idrettsutøvere kan dette få alvorlige konsekvenser.

LIverpool-trioen Mohamed Salah, Sadio Mané og Emre Can er alle muslimer. I dagene før finalen må de gjøre et valg: Faste eller å bryte/utsette fasten.

Stormuftien gjør unntak

​Ramadan skaper også utfordringer for Egypts landslag i forbindelse med VM. Fasten starter 15. mai. Ramadan avsluttes dagen før Egypt åpner VM mot Uruguay. Det har tvunget landslagstrener Hector Cuper til å legge en plan.

– Det egyptiske fotballforbundet har ansatt spesialister for å hjelpe meg og spillerne under fasten. Vi vil overvåke spillernes matinntak og søvn, og håper at det ikke vil påvirke dem negativt, sier Cuper.

Han har fått positive signaler fra stormuftien i Egypt, Shawqi Ibrahim Abdel Karim Allam. Shawki Allam åpner for at VM-spillerne kan utsette fasteperioden til etter VM, men anbefaler at spillerne faster under mesterskapet.

I utgangspunktet faster alle friske muslimer under ramadan. Men fasten er ingen plikt for barn som ikke har nådd puberteten. Kvinner som har menstruasjon, er gravide, nettopp har født eller som ammer, og syke, gamle eller folk på reise, er fritatt fra fasten. Stormuftien mener det kan gjøres et unntak siden landslaget er på reisefot.

Ramadan betyr mye for Salah

​Salah og Mané er begge religiøse. Hver uke besøker de en lokal moské i Liverpool for fredagsbønn. For Mané, Salah og Can kan en fasteperiode i forkant av Champions League-finalen være kritisk.

Salah har tidligere fortalt at han har hatt trøbbel under ramadan. Da egypteren spilte i Chelsea påvirket det prestasjonene hans.

– Ramadan var vanskelig for meg fordi vi hadde to treningsøkter hver dag. Det var svært varmt, og jeg spilte i hver kamp. Jeg kunne ikke drikke vann før klokken 22.30 på kvelden, uttalte Salah i 2014.

– Når man trener to ganger om dagen faller energinivået veldig til økt nummer to. Men ramadan betyr mye for meg, jeg er fornøyd og føler meg bra, sa han videre.

TV 2 har tidligere vært i kontakt med Christine Sundgot-Borgen, doktorgradsstipendiat i ernæring ved NIH, og spurt om konsekvenser av faste for toppidrettsutøvere.

– Vil ikke fasteperioder og mindre mat kunne gå utover energinivåene, og dermed kunne ha en uheldig effekt?

– Når kroppen opplever mangel på energi vil den gå i sparebluss. Kroppen blir dårligere til å forbrenne karbohydrater, som vil føre til at man ikke klarer å danne energi effektivt nok når det virkelig gjelder under trening og konkurranse. Ingen retningslinjer innenfor idrettsernæring anbefaler slike regimer, og fraråder utøvere å følge slike trender. I tillegg til prestasjonstap, vil kroppen oppleve et enormt stress i tillegg til det stresset den opplever ved tøff trening. Det er en drastisk økning i risiko for sykdom og utmattelse. Energirestriksjon og mangel på karbohydrater er sett i sammenheng med overtreningssyndrom blant ellers friske utøvere, sier hun.

– Kritisk

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener det vil være kritisk for Liverpool dersom trioen må faste i ti dager før Champions League-finalen.

– Hvis de ikke får tatt til seg næring er det kritisk for Liverpool. Er det noe Liverpool tar andre lag på, er det energi. De orker mye, og det har de gjort til nå. Det gjør man ikke hvis man ikke spiser, sier Stamsø Møller, som tror Salah får utsatt fasten til august.

– Jeg har spilt med spillere i 2. divisjon som har fått unntak, så jeg tror det går bra. De har nok veldig klare og tydelige ordninger for det. Hvis de ikke får unntak må imamen være Manchester United- eller Real Madrid-supporter, humrer eksperten.