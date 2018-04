I høst er det klart for den niende sesongen av dokuserien Bloggerne på TV 2, og nå avsløres det hvilke profiler som er med:

Caroline Berg Eriksen (31) og Stina Bakken (24) er sesongens nykommere.

I tillegg får seerne gjensyn med Kristine Ullebø (21), Anniken «Annijor» Englund Jørgensen (21), Anne Brith Davidsen (42) og Jørgine «Funkygine» Vasstrand (28), samt ekteparet Julianne Nygård (27) og Ulrik Kvalheim Nygård (38).

Tusenvis av lesere

Caroline Berg Eriksen startet å blogge under navnet «Fotballfrue» i 2009. De siste ti årene har vært en av Norges mest leste bloggere, med omtrent 30.000 daglige lesere.

Hun er gift med den tidligere fotballspilleren Lars-Kristian Eriksen (34), og sammen har de to døtre.

– Jeg håper å vise seerne en annen side av meg selv enn slik mange tror de kjenner meg gjennom bloggen. Det er lett å misforstå eller forhåndsdømme gjennom tekst og bilder, og jeg håper å vise en mer ekte Caroline på TV-skjermen, sier hun i en pressemelding.

EKTEPAR: Her er Caroline Berg Eriksen og Lars-Kristian Eriksen fotografert på Vixen Influencer Awards i februar i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg gleder meg

Vi får også følge Stina Marie Bakken som står bak livsstilbloggen «Stina Blogg» i den niende sesongen. 24-åringen er forlovet med skuespiller og heavy metal-vokalist Per Fredrik Åsli (32), bedre kjent som PelleK.

Bakken begynte å blogge da hun var 17 år gammel, og de siste årene har hun også drevet sin egen YouTube-kanal.

– Jeg ser virkelig frem til å være med i Bloggerne. Jeg gleder meg til å dele mer og slippe seerne tettere på i hverdagen, sier hun.

NYE PROFILER: Stina Bakken og Per Fredrik Åsly var til stede på premierefesten til den åttende Bloggerne-sesongen i mars. Foto: Espen Solli/TV 2

Anna og Marna slutter

​Anna Rasmussen (21) og Marna Haugen Burøe (36) blir ikke med videre i Bloggerne.

– Vi vil rette en stor takk til Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen og Marna «Komikerfue» Haugen Burøe for det fine samarbeidet gjennom mange sesonger. De begge har tatt seerne med på en lang og innholdsrik reise gjennom Bloggerne, sier TV 2s programredaktør Jarle Nakken.

Rasmussen har vært en del av dokuserien de siste fem sesongene. Nylig skrev hun på sin egen blogg at hun synes det er trist at hun ikke får være med videre Bloggerne, og at det var TV 2 som ikke ønsket å ha henne med videre.

Haugen Burøe har vært med i syv sesonger av Bloggerne. Hun og familien har vært med helt siden dokuserien startet opp i 2014, med unntak av én sesong hvor de tok en pause.

Se de siste episodene av sesong åtte av Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til torsdag. ​​