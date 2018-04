Torsdag politianmeldte Senterpartiet den trakasserende meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete under en hyttetur i Storlien i Sverige i februar 2016.

Verken de åtte Sp-toppene eller de to andre mennene som var til stede på turen, har erkjent å ha sendt meldingen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varslet forrige helg at han vile politianmelde saken, dersom ingen meldte seg.

Fristen for å melde seg som avsender av tekstmeldingen var onsdag kveld.

Flere har pekt på at saken ikke bør prioriteres av politiet, fordi saken ikke fremstår som alvorlig nok, skriver Nettavisen.

– Meningsløst å anmelde

Den profilerte advokaten John Christian Elden sier til TV 2 at han tror saken har rukket å bli foreldet, og at det derfor er lite trolig at politiet vil etterforske saken.

– En eventuell overtredelse av straffelovens paragraf 298 er uansett foreldet mens denne saken har ligget på Senterpartiets bord og Navarsete har valgt ikke å anmelde det, sier Elden til TV 2.

– Det er da nokså meningsløst å anmelde det nå, og lite trolig at politiet vil gjøre noe med saken. Den ble foreldet som seksuallovbrudd 2 år etter at SMS'en ble sendt, sier Elden.

Han mener det er lite sannsynlig med en videre etterforskning.

– Om det generelt kan tolkes som hensynsløs adferd er juridisk tvilsomt, og uten anmeldelse fra fornærmede i saken er det lite trolig at det allmene hensyn krever påtale etter straffeprosessloven § 62a for et slikt forhold som er begått i Sverige for mer enn to år siden, sier Elden.

Nestleder Ola Borten Moe, som var med på hytteturen da meldingen ble sendt, har tatt en pause fra vervet som nestleder frem til saken er løst.​

Onsdag kveld gjestet Liv Signe Navarsete Torp på NRK, hvor hun fortalte at hun har sykmeldt seg som en følge av saken.

Anmeldt

Politiet opplyser at de har mottatt anmeldelsen fra Senterpartiet, og sier saken skal diskuteres med statsadvokaten om kort tid.

– Vest politidistrikt bekrefter at vi har mottatt anmeldelsen fra Senterpartiet i formiddag. Saken vil bli diskutert med statsadvokaten og tatt stilling til i løpet av kort tid. Utover dette har vi ingen utfyllende opplysninger, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var generalsekretær Knut M. Olsen som leverte politianmeldelsen til Lærdal lensmannskontor torsdag klokken 10. Anmeldelsen ble levert i Lærdal, ettersom det er her tidligere partileder Liv Signe Navarsete bor.

– Grunnen til at Senterpartiet anmelder dette til politiet, er at Navarsete har varslet saken til partiet i tråd med organisasjonens etiske retningslinjer, og at partiet over lengre tid har forsøkt å oppklare saken og finne fram til den eller de som står bak meldingen, uten at det har ført fram, skriver Olsen i anmeldelsen.

Videre skriver han at partiet har hatt kontakt med alle de ti deltakerne på hytteturen på Storlien i Sverige i 2016, da meldingen til Navarsete ble sendt gjennom Facebook-tjenesten Messenger.

Alle ti nekter imidlertid for å ha kjennskap til at en slik melding ble sendt til Navarsete.

