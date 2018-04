Kripos har konkludert med at Sør-Vest politidistrikt bør iverksette videre etterforskning i Tina Jørgensen-saken, men i begrenset omfang.

​Det kom frem på en pressekonferanse i Stavanger torsdag ettermiddag.

Det var politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt som i oktober 2016 anmodet seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos – populært kalt cold case-enheten – om å gjennomgå den uoppklarte drapssaken.

Har ikke identifisert en konkret mistenkt

Cold case-enheten i Kripos som har nå gått gjennom drapssaken fra 2000 på nytt, og nå anbefaler ytterligere etterforskningsskritt.

Leder for Cold case-enheten, Espen Erdal, presiserte at de ikke har identifisert noen mistenkt, eller ett spesifikt spor eller retning som politiet skal etterforske.

– Vi mener det kan være mulig å løse saken, men vi understreker og advarer mot at forventninger skrues opp i denne sammenhengen. Vår anbefaling betyr ikke at vi har identifisert noen mistenkte. Anbefalingen er ikke begrenset til et spesielt spor eller i en spesiell retning, sa Erdal.

Etterforskningsleder Ingrid Tveit i Kripos fortalte på pressekonferansen at de har gått gjennom alle dokumenter i saken, i tillegg til intervjuer av etterforskere og åstedsbefaringer.

– Vi har foretatt en gjennomgang og vurdering av den tidligere etterforskningen, sa Tveit på pressekonferansen, og presiserte at de også har evaluert etterforskningen med tanke på læringspotensiale.

Tveit påpekte under pressekonferansen at de anbefaler flere etterforskningsskritt politiet kan gjennomføre, selv om det er gått snart 18 år siden drapet skjedde. Hun understreket likevel at politiet selv må vurdere om dette skal prioriteres, og at de ikke anbefaler en bred etterforskning.

– Vi har identifisert informasjon som vi anbefaler å jobbe videre med i dag, men finner ikke grunnlag for å igangsette en ny bred etterforskning. Politiet må fortløpende vurdere om det er forsvarlig med fortsatt etterforskning, sa Tveit.

Setter inn nye øyne i etterforskningen

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, understreket at de har et sterkt ønske om å oppklare drapet på Tina Jørgensen.

– Jeg har bestemt at vi skal iverksette etterforskning innenfor de rammene som Kripos har anbefalt, sa Vik.

Derfor kommer han til å sette ned en etterforskningsgruppe, bestående av personer som tidligere ikke har hatt befatning med saken tidligere.

Kjæresten var siktet

20 år gamle Tina Jørgensen forsvant sporløst etter en kveld på byen i Stavanger 24. september 2000. 26. oktober samme høst ble hun funnet i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen fastslo at hun var blitt slått i hjel.

Jørgensens kjæreste var tidlig siktet i saken, men denne siktelsen ble frafalt.

​​I midten av september 2015 ble fire menn i 30-årene pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap. De fire ble løslatt i begynnelsen av oktober, og siktelsen mot de fire ble henlagt etter nesten ett år.