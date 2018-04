En 26 år gammel mann møtte torsdag i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk og voldtekt mot en kvinne i 20-årene.

Mannen nekter straffskyld for drapsforsøk og voldtekt, men erkjenner å ha utøvd vold med kniv.

Etter få minutter utagerte mannen i retten, og han havnet i et voldsomt basketak med vaktene. Den fornærmede kvinnen i 20-årene ble så redd under opptrinnet at hun løp ut av salen og ble borte i noen minutter.

Da tiltalte var påført håndjern og ble ført ut av sal 328 i Oslo tingrett, inntok kvinnen i vitneboksen.

Tør knapt å gå ut

Hendelsen fant sted natt til 10. desember i 2015. Dagen i forveien hadde den tiltalte sluppet ut etter å ha sonet en voldsdom i Bergen fengsel.

I retten torsdag fortalte kvinnen at hennes livskvalitet er sterkt redusert etter episoden.

– Jeg har sluttet i jobben, jeg tør knapt å gå ut døra og livet mitt består stort sett av å gå til lege og psykolog, forteller kvinnen, som sier at hun har forsøkt å ta sitt eget liv etter hendelsen.

9. desember i 2015 var den fornærmede kvinnen sammen med en venninne på Carl Berner i Oslo. Mannen befant seg på et utested i Sandvika. De to kjenner til hverandre fra før, men har ingen nær relasjon.

Åpnet boligen sin

Kvinnen forklarer at mannen tok kontakt med henne på kvelden.

– Han var helt desperat og trengte et sted å sove den natten. Han sa at alle hoteller var utsolgt, fortalte hun i vitneboksen.

Hun disponerte på den tiden en leilighet på Oslos vestkant, som ikke ligger langt fra Ullevål sykehus. Kvinnen tilbød mannen å få sove i boligen. Han kom til Carl Berner i en bil og de dro sammen til leiligheten på vestkanten.

Kvinnen forklarer at planen var å låse ham inn og så dra tilbake til venninnen på Carl Berner, men slik gikk det ikke.

Ble svart i blikket

Hun la frem sengetøy og et håndkle til ham. Leiligheten er en ettroms på rundt 15 kvadratmeter, og den eneste sengeplassen var en sovesofa med plass til en person. Boligen ligger høyt oppe i en boligblokk.

Kvinnen forteller at de tok seg hvert sitt glass med whisky og røyket en joint. Deretter skal den tiltalte ha gått på badet mens hun gjorde seg klar til å dra.

– Han hadde oppført seg veldig rart, men da han kom ut fra badet var han helt svart i blikket. Han slo meg med knyttet neve og dunket hodet mitt i veggen flere ganger, forteller hun.

– Jeg skrek og spurte «hva driver du med?!». Jeg hadde åpnet leiligheten min for å gi han et sted å sove, og så skjedde dette. Jeg skjønte ingenting. Han ga seg ikke, og han ba meg etter hvert om å kle av meg.

Nær ved å miste synet

Hun forteller at hun gråt og ba ham å stoppe.

– Jo mer motstand jeg gjorde, jo mer voldelig ble han. Etter hvert tok han frem en av mine kjøkkenkniver og begynte å stikke meg i hodet og halsen, sier kvinnen og peker på øyet sitt.

– Jeg var veldig nær ved å bli blind.

Hun forteller at han hugget med kniven mens overgrepet pågikk.

– Etter hvert fikk jeg vridd kniven ut av hendene hans, men da tok han kvelertak på meg med to hender. Da svartnet det for meg.

– Jeg husker at jeg tenkte på mamma og pappa mens jeg ba for livet mitt. Jeg lovet ham å ikke fortelle om hendelsen til noen hvis han bare sluttet. Så redd og desperat var jeg.

Nabo ble redningen

Uten at hun helt forstår hvordan, klarte kvinnen å komme seg opp av sofaen og bort fra mannen. Skrikende løp hun ut i oppgangen i høyblokka. Bilder derfra viser at det er mye blod fra kvinnen på veggen.

I etasjen under hørte en nabo ropene hennes.

Hun lukket opp døra og kvinnen smatt inn. De fikk varslet politiet, som kom raskt til stedet og fikk pågrepet 26-åringen. Kvinnen ble fraktet til traumemottaket på Ullevål sykehus med omfattende kuttskader.

Kvinnen flyktet ned en etasje i oppgangen og kom seg i sikkerhet hos en nabo. Politiets egne bilder fra åstedet viser blodet hennes på veggen. (Foto: Politiet)

De fant kniven stående i en trestubb utenfor leiligheten. Den fortsatt svært blodige kniven ble vist frem i retten torsdag.

Etter pågripelsen ble 26-åringen voldelig mot politiet, ifølge tiltalen. I tillegg til til drapsforsøk og voldtekt, er han tiltalt for en hel rekke tilfeller av vold og trusler mot myndighetspersoner.

Aktor i saken, politiadvokat Johan Øverberg. Foto: NTB Scanpix

Det gjelder blant annet ansatte ved institusjoner, fengselsbetjenter og politifolk.

Dømt en rekke ganger

I avhør med politiet har tiltalte forklart at han dro til kvinnens bolig fordi han trengte et sted å sove. Han hevder at en pengekrangel var det som gjorde at situasjonen eskalerte.

Tidlig i etterforskningen var han siktet for kroppsskade, men da tiltalen ble tatt ut, konkluderte statsadvokaten med at det var grunnlag for å tiltalte ham for drapsforsøk ettersom han har brukt kniv mot halsen.

– Min klient erkjenner å ha utøvd vold med kniven, men han hadde ikke til hensikt å drepe. Han vedkjenner seg ikke voldtekten som er beskrevet i tiltalen, sier mannens forsvarer, Bjørn Aksel Henriksen.

Bjørn Aksel Henriksen forsvarer den tiltalte 26-åringen. Her er han avbildet i en tidligere sak. Foto: NTB Scanpix

26-åringen er tidligere straffedømt ni ganger, stort sett for vold og trusler. Han har den siste tiden bodd på et psykiatrisk sykehus. De rettsoppnevnte sakkyndige skal senere i saken legge frem sin rapport om tiltaltes tilregnelighet.

Får neppe fengselsstraff

Ettersom klienten utagerte i retten, fikk han aldri anledning til å komme med sin frie forklaring. I stedet ble referater fra politiavhør lest opp i retten.

Forsvareren mener at 26-åringens historikk viser at fengsel ikke har fungert allmennpreventivt.

– Helsevesenet er nå på banen, men jeg mener at det burde skjedd for lenge siden, sier Henriksen.

Hvis mannen blir funnet skyldig vil han med stor sannsynlighet bli dømt til tvungent psykisk helsevern – ikke fengsel. Gitt mannens lange voldshistorikk, betegner påtalemyndigheten 26-åringen som farlig.

– Vi anser faren for at han vil begå ny kriminalitet som høy, sier aktor, statsadvokat Johan Øverberg.