Reggaesangeren Shaggy eller Orville Richard Burrell som er hans opprinnelige navn er kjent for sine låter om uhemmet sex.

I sangen «It wasn't me» fra 1993 ber Shaggy kompisen fornekte kjærestens anklagelser om utroskap.

Nå snart 25 år senere er det en helt annen Shaggy TV 2 treffer på et hotell i London sammen med Sting.

Ingen dårlig spøk

For selv om mange tenker at det er en dårlig spøk å forene Shaggy og Sting har disse to verdensstjernene mer til felles enn vi tror.

– Det er et overrsakende samarbeid selv for oss. Når folk hører plata vil de høre at det gir en mening å blande våre stemmer, sier Sting til TV 2.

Store egoer på 90-tallet

SAMARBEID: Sting og Shaggy møttes første gang da Shaggy hoppet opp på scenen under en Sting-konsert og sang Roxanne. Foto: Scanpix

Sting er ikke ukjent med jamaicansk rytmikk og sammen med Shaggys røffe sjarm blir det god stemning når de to kommer sammen og har gitt ut platen 44/876. At samarbeidet kommer nå og ikke på 90-tallet da begge hadde stor suksess gir mening.

MR LOVA-LOVA: Shaggy på den tiden han hadde et mer kroppsfiksert image. Foto: Scanpix

– Vi var begge opptatte og hadde store egoer. Det var en deilig tid, sier Shaggy.

– Hvem hadde det største egoet på den tiden?

– Det må ha vært meg, svarer Shaggy raskt. Sting var den største superstjernen av oss to, men jeg var Mr. Bomabstic og Mr Lova Lova. Nå har jeg blitt eldre, fått barn og har familie. Nå er det ting som familie og politikk som interesserer meg mer, sier Shaggy til TV 2.

På vei til Norge

Sting og Shaggy kommer til Norge på turné til sommeren og gjør konserter i Kristiansund og Kongsberg i juli.

De har begge vært mye i Norge, men det er Sting som har turnert her mest og kommer til å fungere som guide for de to superstjernene.

– Du har ikke vært i Bodø, der hvor solen aldri går ned. Det var fantastisk å se solen og der må du bli med, avslutter Sting til Shaggy.