De jevngamle bestevenninnene Maria Brattlund (8) og Mary Nguyen Hoang (8) går i samme klasse, og hadde nettopp hatt gymtime i Torvalla svømmehall i Stockholm da det verst tenkelige skjedde.

Etter svømmetreningen fikk elevene leke som de ville i bassenget, og begge jentene hoppet opp på en rund flytemadrass.

Ingen lærere så det

Kort tid inn i leken krasjer de med bassengkanten, og Maria – som ikke kan svømme – faller av madrassen og synker mot bassengbunnen.

– Det føltes merkelig og veldig tungt da jeg fikk vann i halsen, forteller hun til svenske Expressen.

Ingen voksne eller lærere fikk med seg skrekken som utspilte seg i bassenget. Det gjorde derimot bestevenninnen Mary, som raskt svømte ned til bunnen og dro henne opp til vannoverflaten.

Marias mor, Kristina Brattlund, forteller til TV 2 at hun er overrasket over at ingen lærere så hva som skjedde.

– Det var tre lærere til stede i svømmehallen som skulle følge med på de 22 elevene, men de så aldri hva som skjedde med Maria, forteller Brattlund til TV 2.

– Sjokkert, sint og fortvilet

Da storesøsteren hentet henne senere på dagen, hadde Maria begynt å få vondt i hodet og hostet fælt. Brattlund forteller at hun først trodde datteren var på vei til å bli forkjølet.

Så fortalte Maria hva som hadde skjedd i svømmehallen.

– Jeg ble sjokkert, fortvilet og sint. Jeg ringte legevakten, og morgenen etter dro vi på akuttmottaket.

Maria ga bestevennen Mary en bamse, blomster og et halssmykke onsdag denne uken.

Brattlund sier at legene tok røntgen av datterens lunger. Bildene viste at det var en innsnevring på venstre lunge, i tillegg til lungeinflammasjon. Legene skrev ut penicillin, men noen dager senere ble Maria dårligere.

– Vi dro tilbake til sykehuset, og der tok de røntgen på nytt. Det viste seg at Maria hadde fått ytterligere en innsnevring til i venstre lunge.

Etter noen dager fikk hun et allergisjokk mot penicillinen legene hadde skrevet ut, og ble satt på kortison i stedet.

Moren forteller at Maria sakte, men sikkert har blitt bedre, men at hun én måned etter ulykken fortsatt ikke er helt frisk.

Hyller bestevenninnen

Hadde det ikke vært for bestevenninnen Mary, er Brattlund ganske sikker på at hun i dag ikke hadde hatt en datter.

– Legene sa at hun hadde vært veldig heldig. Hadde ikke Mary vært der og reagert så fort som hun gjorde, tror jeg ikke vi hadde hatt Maria hos oss i dag.

– Vi er så utrolig takknemlige for vår lille helt som reddet livet til vår datter. Å bare være åtte år og ha en slik handlingskraft og et så stort mot er helt magisk. Vi er så glade for at Maria har en så fantastisk bestevenn som Mary, sier Brattlund.